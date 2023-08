Eu e o Rei

Neste artigo, estou me reportando ao maior ídolo da música nordestina, Luiz Gonzaga, que ao lado de Humberto Teixeira, criaram o Baião para o Brasil e o mundo. Fui um privilegiado em ter sido meu amigo e irmão, como ele dizia.

Quero dedicar este artigo ao nosso querido Cariri, aos cearenses e pernambucanos que conviveram mais de perto, e a todos os brasileiros e, finalmente, ao Rio de Janeiro, que os apoiou desde o início de sua carreira e de toda a sua existência.

A vida de Gonzagão, Humberto Teixeira e Zé Dantas é uma constatação que Deus existe, pois, prova um milagre. Tudo aconteceu em uma época de difícil comunicação, sem os modernos meios informações hoje existentes, quando Luiz Gonzaga, aos 18 anos de idade, pegou um trem em Crato e foi para Fortaleza. Chegando à capital cearense foi servir no 23 BC, seguida de nova temporada em Juiz de Fora (MG). Certa vez ele me disse que foi uma grande felicidade servir ao Exército. Neste, aprendeu uma coisa muito importante: viver com disciplina. Pois, quem não saber obedecer não sabe comandar.

Em Juiz de Fora. Luiz Gonzaga tocava sanfona. Chegou a ser corneteiro na corporação do Exército. Nessa, encontrou um companheiro de nome Domingo, que muito o incentivou nas atividades de cantor e músico. Depois de “dar baixa” no Exército, Gonzagão mudou-se para o Rio de Janeiro e, nessa cidade, passou a atuar no mangue e nos cabarés. Tocava músicas variadas, que nada tinham a ver com o baião. Só depois de algum tempo, quando conheceu um grupo de estudantes cearenses – dentre eles Armando Falcão – foi aconselhado a tocar músicas nordestinas.

José Domingos de Morais, nascido em Garanhuns (¶12/02/1941 V23/07/2013), chegou para Luiz Gonzaga e disse que realmente pretendia ser um músico famoso. Luiz perguntou que nome artístico ele iria usar, ele disse um nome, não muito condizente ao mundo artístico, assim Luiz lembrou-se de um amigo do Exército chamado Domingos, e disse que iria homenagear seu amigo do Exército, dando a José Domingos, o nome de Dominguinhos, no qual, prontamente, aceitou essa indicação de Gonzagão e, com esse nome tornou-se muito famoso nacionalmente.

Os estudantes também lhe indicaram o musico cearense Lauro Maia, que era cunhado de Humberto Teixeira. Lauro disse a Luiz Gonzaga que ele deveria procurar, nessa missão, o Humberto Teixeira. Nasceu daí a grande parceria que resultou em grandes sucessos da música popular nordestina.

Humberto Cavalcante Teixeira era cearense de Iguatu onde nasceu em 05 de janeiro de 1915 e ficou conhecido em todo o Brasil como o “parceiro de Luiz Gonzaga o Rei do Baião”. Além de renomado compositor era advogado e político pois foi deputado federal pelo Ceará, foi também instrumentista, poeta e fundador da academia e brasileira de música popular.

Saindo do Ceará, Humberto Teixeira foi estudar no Rio de Janeiro, onde se formou na Faculdade Nacional de Direito. Naquela época já tinha composto sambas, xotes e samba canções. A sua amizade com Luiz Gonzaga começou em 1945, quando surgiu o primeiro sucesso da dupla “No Meu Pé de Serra”. Em 1947, compuseram “Asa Branca”, considerada o “hino símbolo” do Nordeste. Humberto Teixeira faleceu no Rio de Janeiro em 03 de outubro de 1979. Em sua homenagem à Rodovia CE 060 (que liga Fortaleza a Iguatu) e a Agência do BNB de Iguatu receberam o seu nome. No centenário de nascimento de Humberto Teixeira foi feito um filme-

documentário, contando a sua trajetória, chamado “O homem que engarrafava nuvens”. Produzido pela filha de Humberto, Denise Dumont, conta o filme com depoimentos, entre outros, de Gilberto Gil, Caetano Veloso, Bebel Gilberto, Daniel Filho e Elba Ramalho.

Ainda hoje, Humberto Teixeira é lembrado com saudade. Finalizando, quero prestar minha homenagem a Canindé, símbolo de um dos Santos mais queridos da Igreja Católica, símbolo das romarias que ocorrem no Sertão cearense.

Onde tudo começou: em 1976, comprei - ao Sr. Manoel Robistaine de Alencar – uma fazenda, denominada Passagem Rasa e localizada no município de Exu (PE), esse imóvel, ao sopé da Chapada do Araripe, é cortada pela Rodovia que liga Crato (CE) a Exu (PE). Localiza-se vizinha ao imóvel rural que pertenceu ao Sr. Sete Alencar. Foi lá que teve início o conflito entre os clãs Sampaio e Alencar, motivando a sua morte, no final da década de 40, onde morreram em torno de 40 pessoas de ambas as famílias.

A Fazenda Passagem Rasa, por mim comprada, possuía uma casa sede, e mais sete pequenas casas de taipa. Mandei demolir todas. E construí casas de alvenaria, todas pintada de branca, com portas e janelas em cor azul. O nome do imóvel também foi mudado para Fazenda Ouro Branco, uma alusão à cultura do algodão, pois eu era usineiro nesse setor produtivo, com atividades em Crato e Campos Sales, ao lado do meu sogro, Antônio Alves de Moraes Júnior, no qual foi pioneiro do setor de algodão em Cariri, principalmente nas duas cidades citadas anteriormente.

Naquela época, o cantor e compositor Luiz Gonzaga morava no Rio de Janeiro. Numa de suas viagens a Exu, deparou-se com aquela fazenda moderna e perguntou de quem era. Foi informado de que a mesma pertencia a Humberto Mendonça, residente em Crato. Fez, então, questão de me conhecer. Luiz Gonzaga era apaixonado por Exu, sua terra natal. A partir daí, surgiu uma grande amizade entre ele e eu, pois fez questão de me conhecer pessoalmente.

Daí em diante, Luiz Gonzaga passou a ter dois “Humbertos” na sua vida: Humberto Teixeira e eu. Com a compra da fazenda a um membro da família Alencar, eu me liguei muito a esse clã. Mas nunca tomei partido na contenda desses com os Sampaio. Tanto que, muito tempo depois, a família Sampaio fez questão de me conhecer pessoalmente e agradecer minha imparcialidade na luta entre os dois respeitáveis clãs de Exu.

Luiz Gonzaga foi, sem dúvida, o maior pacificador daquela luta sem fim, entre os Alencar e os Sampaio. Inclusive, conseguiu com o então governador de Pernambuco uma intervenção estadual em Exu. Foi uma pausa naquelas brigas entre as duas famílias, que rendeu muitos benefícios para o município de Exu. Dessa pausa advieram: agência bancária, eletrificação de Paulo Afonso, dentre outras. Gonzagão, como já era chamado, conseguiu a vinda do Bispo de Petrolina, Dom Avelar Brandão Vilela, vindo a ser depois, Cardeal Primaz do Brasil, para conversar com as duas famílias em litígio.

Por iniciativa sua, ele patrocinou um almoço entre essas famílias e fez questão que eu participasse. Tudo que foi possível, Luiz Gonzaga fez. E a paz voltou a reinar nas terras de Exu. Aliás, a inimizade entre os Alencar e Sampaio teve repercussão nacional. Um dia, Luiz pediu a minha casa na fazenda para ele receber cinco jornalistas dos principais jornais do país (“O Estado de S. Paulo”, “Folha de S. Paulo”, “O Globo”, “Correio da Manhã” e “Última Hora”) que vieram fazer a cobertura sobre os acontecimentos de Exu. Fui lembrado nas matérias desses jornalistas, com a citação do meu nome. Inclusive, uma da primeira página do jornal “O Globo” sobre o incêndio na Chapada do Araripe, fez menção à minha pessoa. Na “Folha de S. Paulo”, saiu uma entrevista minha sobre a crise do algodão no Nordeste.

Quem me conhece sabe que sou fazedor de amizades. Todos os sábados eu visitava minhas fazendas em Exu, tinha como ponto de referência o bar de Zé Bernardo. Quando Luiz Gonzaga estava em Exu, perguntava por mim e lhe diziam que eu estava no bar do Zé Bernardo. E lá ele ia. Como muitas vezes, era eu quem ia à sua casa. Um dia ele me revelou: “Humberto, eu tenho inveja de você, aqui você é mais querido que eu”. Realmente, havia um certo distanciamento natural, pois Luiz Gonzaga era um ídolo nacional e seu tempo não lhe proporcionava contatos demorados com as camadas da população da sua terra natal.

Isso acontece sempre com pessoas famosas, e os artistas, de um modo geral, como também, jogadores de futebol famosos, sempre tiveram seus seguranças. Diferente era Luiz Gonzaga, ele mesmo se protegia, ele mesmo era a sua própria segurança. Ele era simpático, agradável, humilde e simples. Certa vez, teve um pequeno aborrecimento, naqueles anos de seca no Nordeste, cinco anos para ser exato, Luiz Gonzaga fez um show na cidade de Vitória, capital do Estado do Espírito Santo, e pediu que o pagamento fosse em gêneros alimentícios. Ele estava me contando esse fato em um dia de sábado, quando entra cinco carretas enormes transportando essa mercadoria, que foi distribuída por todas as famílias carentes de Exu.

Outro fato que me marcou. O Governador de Pernambuco, Roberto Magalhães, veio a Exu inaugurar o asfalto da rodovia Exu-Bodocó. Antes, Luiz foi ao Crato me convidar para assistir a solenidade. Eu era Presidente da Associação Comercial do Crato. Fui levando uma reivindicação: a continuidade do asfalto até a divisa do Estados Pernambuco-Ceará. O governador Roberto Magalhães não me disse nada, mas na solenidade, no palanque, ele discursou afirmando: “Eu recebi um pedido de Humberto Mendonça e Luiz Gonzaga, que é a extensão desse asfalto até a divisa de Exu com Crato”. O Governador Roberto Magalhaes, quando falou, disse: “Eu tenho uma certa dificuldade com o Governo Federal, na época, João Batista Figueiredo, mesmo assim eu digo a vocês que vou construir essa obra com o dinheiro branco e azul da bandeira de Pernambuco”, e autorizou na mesma hora.

Vindo para o Ceará, a história não foi diferente, Ciro Saraiva, como era secretário do Governador Gonzaga Mota e meu amigo, tinha muita vontade de conhecer Gonzagão. Fui com Ciro a Exu, onde lhe apresentei Luiz Gonzaga. Nessa nossa conversa, eu entabulei com Ciro que ele conseguisse uma audiência com o governador Gonzaga Mota, a fim de solicitarmos o asfaltamento até à divisa do Ceará com Pernambuco. Audiência marcada, fomos ao Palácio da Abolição, onde o governador prestou uma grande homenagem a Luiz Gonzaga, convidando-o a hastear a Bandeira Nacional. Gonzagão, ainda passou em revista à tropa ao som do Hino Nacional. Estava emocionado. Os olhos chegaram a lacrimejar, e disse-me baixinho ao ouvido: “Você termina me matando de emoção”.

Agora, no finalmente, vou contar a história da música que ele fez para minha campanha de candidato a Prefeito de Crato, em 1988. Por ocasião da inauguração do asfaltamento da Rodovia Crato-Exu, as atenções do público se voltaram para as pessoas dos Governador Roberto Magalhaes e Gonzaga Mota - Governador do Ceará. Meu nome não foi citado pelos oradores. Na segunda-feira seguinte, Luiz foi no meu escritório e me disse o seguinte: “Eu fiquei muito indignado com a aquela solenidade, pois se tivesse uma pessoa que merecia ser homenageada,

essa pessoa seria você. Mas eu vou reparar tudo, vou fazer uma música para sua campanha política. Escolha uma das minhas músicas”. Escolhi a própria música da construção da rodovia inaugurada, e ela foi um sucesso muito grande, que muito nos marcou, a mim e a Luiz Gonzaga.

Pequenas lembranças. Em 1982, comemorando o cinquentenário da Associação Comercial de Crato, eu instituí a medalha Dr. Antônio Teles, seu primeiro presidente. Por ocasião da reunião da Sudene, em Crato, foram cinquenta pessoas agraciadas, com a comenda. Na impossibilidade de citar todos os homenageados, cito: o Governador Virgílio Távora, o Chanceler Edson Queiroz, o Rei do Baião - Luiz Gonzaga e Salmito Filho - Superintendente da Sudene. Quero lembrar quatro grandes amigos de Gonzagão no Crato: meu irmão Gilberto Mendonça, radialista Antônio Vicelmo, Zé do Gaibú, Manelito Parente e Idelito Parente - seu filho. Quero destacar também, como caririense, Paulo Quezado - advogado e pesquisador e seu admirador. Numa ida de Gonzaguinha a Exu, ele levou Gonzaguinha ao meu escritório e me apresentou dizendo: “Estou lhe apresentando o meu irmão. Humberto. O que dele precisar, pode com ele contar”. Gonzaguinha me deu seu cartão de visita, dizendo que, quando eu fosse ao Rio de Janeiro, gostaria de receber-me. Recentemente escrevi duas de suas melhores canções neste “Diário do Nordeste”, composições de Humberto Teixeira e Zé Dantas: “Estrada de Canindé” e “Riacho do Navio”, renovando a memória desses dois gênios.

Tive também participação por ocasião do seu sepultamento. Na enfermidade, ele recebeu toda a assistência do Governador de Pernambuco - Dr. Miguel Arraes. Tendo falecido, o governo pernambucano mandou um avião trazer o corpo do artista até Juazeiro do Norte. Entretanto, decidiram que de Juazeiro o esquife seguiria direto para Exu. Ora, Luiz Gonzaga tinha grande relacionamento com o Crato. Os cratenses eram seus admiradores. Eu liguei para o Dr. Miguel Arraes e expliquei tudo isso. Este agiu junto aos familiares de Luiz Gonzaga e o Carro do Corpo de Bombeiro - que conduzia o corpo de Gonzagão entrou em Crato, parou em frente a catedral e percorreu as ruas principais da cidade, sob o aplauso de milhares de fãs cratenses de Gonzagão.

Um abraço de coração aos meus amigos, a essa família do “Diário do Nordeste”. Abraço que estendo aos milhares de leitores que me estimulam e aos meus companheiros do Rotary Clube.

Não deixando de lembrar, a dois grandes jornalistas: Tom Barros e Ildefonso Rodrigues (Dudu), que admiram muito o trabalho de Luiz Gonzaga e tem-lhe prestigiado no Sistema Verdes Mares. Armando Rafael da nova geração de historiadores do Crato e do Cariri e também Antônio Renato, do Juazeiro - historiador e memorialista.

Quero lembrar também, o seu lado humanitário, que durante toda a sua caminhada, chegou a doar em torno de duzentas sanfonas, principalmente às pessoas mais simples.

Quero dedicar também, este artigo, ao Santo Padre Cícero, que foi merecedor de mais de trinta gravações, enaltecendo o Padre Cícero, Crato e Juazeiro. E a Dn. Santana e Genuário - pais de Luiz Gonzaga - eram devotos do Pe. Cícero, chegando a conhecê-lo, em vida, em suas romarias a Juazeiro. Foi daí que nasceu a fé de Luiz Gonzaga a Pe. Cícero.

Finalmente, quero registrar, como grande parceiro meu, nessa caminhada ao lado de Gonzagão, meu filho Humberto Antônio.

Obs.: O Governador de Pernambuco - Roberto Magalhães, denominou o trecho de Pernambuco à Ceará de Rodovia “Aza Branca” e o Governador do Ceará - Gonzaga Mota, atendendo ao pedido de Humberto Mendonça, denominou o trecho de Ceará à Pernambuco de Rodovia Gonzagão.

Humberto Mendonça é empresário