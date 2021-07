Etiópia: um modelo para o Sertão

Legenda: Paulo Avelino é administrador Foto: Arquivo pessoal

Georges Monbiot escreve para o jornal britânico The Guardian. Já fez reportagens no Maranhão. Escreve sobre ecologia e política internacional.

Em artigo de 30/06/2021 Monbiot escreveu sobre a guerra civil na Etiópia (“The looming famine in Tigray is an avoidable catástrofe” – “A iminente fome em Tigray é uma catástrofe evitável”). País do lado oriental da África, a Etiópia está em conflito há alguns meses. A guerra se circunscreve a uma região, Tigray.

A Etiópia tinha 6,6 milhões de habitantes em 1868. Hoje tem 115 milhões – um crescimento semelhante ao brasileiro. Poder-se-ia pensar que isso causou degradação ambiental, empobrecimento e em última análise guerras civis.

No entanto um estudo comparou fotografias dos mesmos lugares em 1868 e hoje. Encontrou mais árvores, mais vegetação, menos erosão e degradação. Concluiu o estudo que a região era mais verde que em qualquer momento nos últimos 145 anos.

Segundo Monbiot, esse reflorescimento se deve a que antes a terra era de propriedade de senhores feudais, que empurravam o povo pobre para as terras ruins, onde eles eram forçados a desmatar encostas e criar animais descontroladamente. Mas nos anos 1970 terra foi redistribuída para o povo. Governos a partir de então lançaram programas para proteger o solo, armazenar água da chuva e reflorestar a terra. O gado foi impedido de pastar livremente e terraços foram construídos em morros. E a fome desapareceu na região de Tigray. Concluiu o jornalista inglês: a questão não é explosão populacional, porém má política.

O Nordeste brasileiro é reputado como a região semiárida mais populosa do mundo. Há quem culpe o próprio povo, por ter filhos demais. Mas o exemplo da Etiópia mostra que isso não é verdade. Colocar a terra sob o controle da população, e não de uma minoria de proprietários, é o primeiro passo. Seguido do aprofundamento e disseminação de políticas de aproveitamento da água e da terra que evitem o desmatamento e a degradação. A terra pode então sustentar bem a população, apenas com a política adequada.

Que esse exemplo aparentemente distante nos leve a cuidar melhor de nosso Sertão.

Paulo Avelino

Administrador