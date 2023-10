Ética médica na era TikTok

A pós-modernidade, bem articulada por Zygmunt Bauman com o conceito de "liquidez", trouxe uma nova maneira de encarar valores e verdades. Agora, vivemos em um tempo em que a relatividade das verdades ganha palco, sendo moldada por inúmeros fatores biopsicossociais. Esta nova ótica, por vezes, dá espaço para a superficialidade, algo perceptível não apenas nas artes e na música, mas na medicina.

A era digital redefiniu vários aspectos de nossa profissão. Hoje, não apenas exercemos a medicina, mas também navegamos nas águas turbulentas das redes sociais. Neste cenário, valores como compromisso, ética e honra, que sempre nortearam nossa prática tendem a ceder espaço para conexões virtuais e interesses comerciais. A competência e o valor de um médico começam a ser medidos pelo número de seguidores, curtidas e de visualizações.

Na prática médica contemporânea, termos como “ticket médio do cliente”, “faturamento de consultório” e “paciente rentável” tornaram-se gradativamente comuns. A mercantilização da medicina é evidenciada por propagandas que prometem ensinar médicos a aumentar seus ganhos de forma substancial. Paralelamente, as assessorias de marketing digital florescem, promovendo o "posicionamento correto" e a adesão às "tendências do momento".

Isto se estende a ponto de vermos colegas médicos engajando-se em danças virais no TikTok para promover seus serviços. Porém, essa busca por visibilidade digital pode desviar o foco do que é essencial na medicina.

Interessante notar que, conforme levantamento do Tribunal de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina, a publicidade médica é um tema recorrente de reclamações. Das sindicâncias em andamento, 30% são sobre propaganda indevida; 18%

oriundas da relação médico x paciente; seguidas de erro e perícia médica, ambos com 11%, e negligência, com 10%.

Toda essa onda nos leva a refletir sobre a essência da medicina, que ressoa em uma frequência totalmente distinta daquela propagada pela superficialidade pós-moderna e pelo mercantilismo desenfreado. Portanto, é essencial que nos mantenhamos firmes nos valores que dão alma à nossa profissão, navegando com sabedoria pelas ondas digitais que nos circundam.

Álvaro Madeira Neto é médico sanitarista e gestor em Saúde