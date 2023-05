Etarismo no trabalho

Certamente, você já ouviu falar ou leu a respeito do etarismo. De toda forma, não custa lembrar que se trata, a rigor, de prática discriminatória em razão da idade, também chamada de discriminação geracional, etaísmo, idadismo ou ageísmo. Mas, o que me trouxe a tratar do tema?

Há poucos dias, conversando com uma amiga servidora pública, ela comentava um artigo que escrevi e me dizia: “Ansiosa por ler um texto seu falando de etarismo. Até no trabalho. Os ‘velhos’ são invisíveis. Ninguém os nota. Eu só enxerguei minha idade depois que notei a diferença de tratamento. Assédio total. E se você reclamar, dizem que é mimimi”.

O desabafo virou gatilho. Levou-me a refletir, realmente, sobre esta invisibilidade muitas vezes atribuída ao trabalhador de mais idade. Ela foi além: “O termo ‘jovem’ nunca foi tão usado quando procuram um novo servidor. O ‘velho’ se desdobra, se impõe um ritmo de trabalho forte. Só depois percebi que é uma forma de gritar que não é incapaz. É uma situação muito vexatória”.

Contra fatos, não há argumentos. Ninguém melhor do que alguém que passa pela situação para descrevê-la com tanta clareza, objetividade e emoção. Prometi que escreveria sobre o tema e lhe pedi permissão para me ‘apropriar’ de sua fala, sem identificá-la, para não agravar retaliações. Eis, aqui, um texto quase “terceirizado”. Nem por isso menos relevante.

Fez-me pensar sobre o quanto o mercado de trabalho (não apenas empresas privadas, pois ela, como dito, atua no serviço público) ainda subestima a capacidade produtiva e cognitiva (para adquirir novos conhecimentos e para compartilhar o tanto de aprendizagem que conquistou) dos trabalhadores de mais idade, vistos, muitas vezes, como quem apenas espera a aposentadoria.

A invisibilidade que se dá perante olhos preconceituosos e ignorantes tem efeitos que vão além do desperdício de talento e força de trabalho: causa danos emocionáveis imensuráveis, desmotiva e destrói a autoestima de cidadãos(ãs) que jamais esperavam este tipo de recompensa às avessas.

Encerrei nosso papo desejando ótimo final de semana e “que consigamos viver dias melhores nesse sentido, que a evolução cultural (de mentalidade) chegue logo”. E ela fez questão de frisar que não me contou “nem metade” do que passa. Mesmo assim, refleti: se é assim com quem está no mercado, imagino como há de ser para quem precisa nele se (re)inserir.

Valdélio Muniz é jornalista