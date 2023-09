Estúpida proposta

O tema já foi abordado antes por este articulista, mas, por sua infeliz recorrência, merece ser comentado novamente. Como se não houvesse nada de mais urgente ou necessário para fazer em sua cidade, a vereadora Maryanne Mattos, do Partido Liberal (PL), resolveu propor a criação do “Dia do Batman” em Florianópolis (SC), a ser comemorado a cada 17 de setembro. Na “justificativa”(?) de seu projeto de lei, a parlamentar exprime seu desejo de homenagear o herói de histórias em quadrinhos, bem como tratar da segurança pública da capital catarinense.

Continuando, a vereadora diz que Batman, criado em março de 1939 pelos norte-americanos Bob Kane, nome artístico de Robert Kahn (1915-1998), e Milton “Bill” Finger (1914-1974), “ganhou popularidade como um personagem que reflete a justiça e se destaca na segurança pública”. Acrescenta que Batman “não tem superpoderes”, como outros super-heróis, e utiliza, em sua luta constante contra o crime, “uma enorme coleção de equipamentos avançados, veículos extraordinários, seu cérebro privilegiado e técnicas de combate corpo a corpo” (!). Observa que a data, se aprovada por seus pares da câmara municipal florianopolitana, não será feriado e que não haverá gasto público referente a sua “comemoração”.

E arremata, como se alguma relação houvesse entre uma coisa e outra, que o trabalho do “Batman de Floripa”, encarnado por um cidadão que visita hospitais infantis, escolas e creches da cidade, dando alento e/ou animando crianças nesses locais, seria mais valorizado. Por fim, diz que sua ideia é inspirada no Batman Day , criado pela DC Comics nos Estados Unidos em 2014, para celebrar os 75 anos do personagem.

Espero que não prospere a ideia estúpida e esdrúxula da vereadora. Os eleitores de Maryanne Mattos certamente elegeram-na com o propósito de vê-la atuar pela melhoria dos serviços públicos de Florianópolis. Muitos devem estar decepcionados com sua proposta. Afinal de contas, na pauta de problemas há muitas prioridades a resolver em áreas reais e sensíveis como a saúde, a educação e a segurança pública.

Neste último ponto, qual a relação existente entre o paladino da fictícia Gotham City e a diária realidade dos habitantes da capital de Santa Catarina com a violência que os revolta e assusta, ora bolas? A admiradora do Homem-Morcego faz parte desse triste naipe de políticos que vez por outra nos envergonham, por serem absolutas nulidades ocupando cargos tão fundamentais para os interesses coletivos. Nada mais a comentar. Triste!

Gilson Barbosa é jornalista