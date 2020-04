Estudando em casa na quarentena

O momento agora é extremamente importante no combate ao coronavírus. Com as medidas adotadas para que as crianças fiquem em casa, os estudos são feitos através da internet. Para isso, professores e alunos estão tendo que se adaptar. É muito importante que o aluno mantenha a disciplina de estudos, se dedique e acredite que isso vai passar.

A maior dificuldade de estudar em casa é não ter um tutor, um orientador, um professor ou alguém estudando lado a lado. Alguns alunos podem sentir desânimo por esse motivo. Por exemplo, caso ele tenha uma dúvida, o professor não vai estar ali presente fisicamente para esclarecer o assunto. A internet nesse momento de dúvida também pode acabar desviando a atenção do estudante, pois ele acaba entrando em uma mídia social ou vendo algo que não tem ligação com a matéria e a dúvida dele.

Com isso, ele corre o risco de perder o foco. Manter o foco é o grande segredo.

Outro ponto importante é ter disciplina e criar uma rotina. O aluno não pode se entregar a “joguinhos” e séries de plataformas online. Ele precisa ter uma rotina responsável com os estudos. Oriento meus alunos a acordarem cedo, que se arrumem como se fosse para a escola. Devemos ‘dizer’ ao nosso cérebro que ele deve continuar trabalhando normalmente.

Para saber o que estudar, fique de olho nos conteúdos disponibilizados pela escola, pegue a grade escolar e estude como se estivesse lá. Não deixe de fazer a tarefa de casa, até porque você já está em casa. Aproveite também várias dicas que estão sendo dadas e divulgadas por muitos professores no YouTube. Não desanime, persista e acredite.

O estudo é algo muito importante para que nesse momento a criança e o adolescente possam ocupar seu tempo e se distrair de notícias ruins. Torço para que esse momento passe o mais rápido possível. Mas enquanto isso não acontece fique em casa.

Leonardo Chucrute

Professor de matemática e autor de livros didáticos