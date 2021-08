Estratégia: busca ativa escolar

Legenda: Davi Marreiro é professor da rede pública Foto: Arquivo pessoal

O governador Camilo Santana após a confirmação de 15 casos da variante Delta da Covid-19 no Ceará, anunciou na sexta-feira (6) que as diligências expedidas no último decreto estadual foram prorrogadas por mais 15 dias. O comitê de enfrentamento da pandemia “decidiu, por prudência [...] não fazer alterações ou avanços em relação ao atual decreto.” Com isso as aulas presenciais para todos os anos do Ensino Médio continuam liberadas, desde que seja cumprida a capacidade máxima de 50% de alunos por sala de aula.

No que se refere à rede municipal de ensino, conforme já foi divulgado pelo prefeito Sarto Nogueira, as atividades presenciais serão retomadas somente no dia 8 de setembro, ainda assim de maneira escalonada e gradual, ou seja, as etapas de ensino foram divididas em fases de retorno e haverá um revezamento semanal de 50% dos estudantes de cada turma.

Dessarte, apenas agora, a busca ativa de estudantes conseguiu chamar a atenção de nossos governantes. Uma tarefa que, desde o fechamento das escolas, paulatinamente, já é realizada por professores e gestão escolar, enfim ganhou reforços e começou a receber diligências mais adequadas e efetivas para o enfrentamento do abandono ou risco de abandono escolar.

Segundo o estudo “Educação na Pandemia”, realizado entre os meses de junho e julho de 2021, pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), das 3.355 redes municipais participantes da pesquisa, mais de 70% delas consideram a Busca Ativa Escolar como a melhor estratégia para lidar com estudantes que não têm acompanhado as atividades remotas.

Consequentemente, a solução encontrada pela Prefeitura de Fortaleza, foi a contratação recente de novos agentes escolares incumbidos na busca ativa desses estudantes mais apartados das unidades escolares. Todavia, como já sabemos, apenas esse recurso extemporâneo não conseguirá paliar os demais problemas impostos à educação nacional, afinal, até mesmo providências básicas ainda são negligenciadas, como a imprescindível atualização dos estudos científicos que regem o Guia de Implementação de Protocolos do Governo Federal.

Davi Marreiro

Professor da rede pública