Esta canção é uma das obras-primas desses três gênios da música nordestina: Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Ao lado da canção “Riacho do Navio” – esta, feita em parceria com Zé Dantas – marcaram o início de uma história que os imortalizou, para sempre, na alma e no coração da nação brasileira. Ambas concorreram para o Brasil e seu povo formarem hoje uma manifestação cultural que muito nos orgulha, pois representa a unidade nacional, tão ameaçada no momento.

Hoje abordarei a canção “A Estrada de Canindé”, a exemplo do que fiz com “Riacho do Navio”, criação musical de Luiz Gonzaga e Zé Dantas. Ambas imortalizadas, como duas vias de comunicação do Nordeste Uma fluvial e outra terrestre. São canções que nunca envelheceram. E continuam sendo tocadas, enchendo-nos de saudade todas as vezes que as ouvimos. Pretendo escrever um terceiro artigo, focado na memória do meu amigo Luiz Gonzaga, com quem, durante mais de quarenta anos convivi. Era o tempo em que fui proprietário de uma fazenda em Exu (PE) denominada Ouro Branco.

A vida de Gonzagão, Humberto Teixeira e Zé Dantas é uma constatação que Deus existe, pois, prova um milagre. Tudo aconteceu em uma época de difícil comunicação, sem os modernos meios informações hoje existentes, quando Luiz Gonzaga, aos 18 anos de idade, pegou um trem em Crato e foi para Fortaleza. Chegando à capital cearense foi servir no 23 BC, seguida de nova temporada em Juiz de Fora (MG). Certa vez ele me disse que foi uma grande felicidade servir ao Exército. Neste, aprendeu uma coisa muito importante: viver com disciplina. Pois, que não saber obedecer não sabe comandar.

Em Juiz de Fora. Luiz Gonzaga tocava sanfona. Chegou a ser corneteiro na corporação do Exército. Nessa, encontrou um companheiro de nome Domingo, que muito o incentivou nas atividades de cantor e músico. Depois de “dar baixa” no Exército, Gonzagão mudou-se para o Rio de Janeiro. E, nessa cidade, passou a atuar no mangue e nos cabarés. Tocava músicas variadas, que nada tinham a ver com o baião. Só depois de algum tempo, quando conheceu um grupo de estudantes cearenses – dentre eles Armando Falcão – foi aconselhado a tocar músicas nordestinas.

Os estudantes também lhe indicaram o musico cearense Lauro Maia, que era cunhado de Humberto Teixeira. Lauro disse a Luiz Gonzaga que ele deveria procurar, nessa missão, o Humberto Teixeira. Nasceu daí a grande parceria que resultou em grandes sucessos da música popular nordestina.

Humberto Cavalcante Teixeira era cearense de Iguatu onde nasceu em 05 de janeiro de 1915 e ficou conhecido em todo o Brasil como o “parceiro de Luiz Gonzaga o Rei do Baião”. Além de renomado compositor era advogado e político pois foi deputado federal pelo Ceará, foi também instrumentista, poeta e fundador da academia e brasileira de música popular.

Saindo do Ceará, Humberto Teixeira foi estudar no Rio de Janeiro, onde se formou na Faculdade Nacional de Direito. Naquela época já tinha composto sambas, xotes e samba canções. A sua amizade com Luiz Gonzaga começou em 1945 quando surgiu o primeiro sucesso da dupla “No Meu Pé de Serra”. Em 1947, compuseram “Asa Branca”,

considerada o “hino símbolo” do Nordeste. Humberto Teixeira faleceu no Rio de Janeiro em 03 de outubro de 1979. Em sua homenagem a rodovia CE 060 (que liga Fortaleza a Iguatu) e a Agência do BNB de Iguatu receberam o seu nome. No centenário de nascimento de Humberto Teixeira foi feito um filme-documentário, contando a sua trajetória, chamado “O homem que engarrafava nuvens”. Produzido pela filha de Humberto, Denise Dumont, conta o filme com depoimentos, entre outros, de Gilberto Gil, Caetano Veloso, Bebel Gilberto, Daniel Filho e Elba Ramalho.

Ainda hoje, Humberto Teixeira é lembrado com saudade. Finalizando quero prestar minha homenagem a Canindé, símbolo de um dos Santos mais queridos da Igreja Católica, símbolo das romarias que ocorrem no Sertão cearense.

Anos atrás, o senador Pedro Simão, do Rio Grande Sul, devoto de São Francisco, fez, a pé, essa romaria, saindo de Fortaleza até atingir a cidade de Canindé. Essa longa caminhada motivou um artigo meu, publicado no “Diário do Nordeste”, sob o título “O Franciscano dos Pampas. Pedro Simão escreveu-me uma carta de agradecimento. Dona Helena, esposa de Luiz Gonzaga, certa vez confidenciou-me: “Quando Humberto Teixeira compôs a canção “Orélia” fê-lo baseado numa namorada dele. Apaixonado, o casal foi passear nos Estados Unidos. Lá , Aurélia, , apaixonou-se por um hóspede do hotel e foi embora com o novo amor, deixando o brasileiro sozinho. A dupla Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira deixaram vasto acervo, incluindo as músicas, “Asa Branca”, “Qui Nem Jiló”, “Assum Preto”, “Juazeiro”, “Orélia”, “Baião de Dois”, “Lorota Boa”, “Respeita Januário”, “Légua Tirana”, “Mangaratiba”, “Xanduzinha” dentre outras.

Humberto Mendonça é empresário