Estocolmo + 50: Fortaleza em ação

Fortaleza avança e o faz com solidez para uma cidade em equilíbrio entre o meio natural, provedor da vida, e o construído, necessário ao desenvolvimento. Neste 2022 cheio de desafios, quando completamos 50 anos da Conferência de Estocolmo, um marco no surgimento de uma consciência ambiental global, também plantamos uma semente irreversível que enraizará em toda a cidade a preocupação com o verde: criamos o Gabinete de Governança Climática.

Estamos nós, com trabalho, força e convicção, Prefeitura de Fortaleza, Seuma e cidadão, estabelecendo o nosso próprio marco dentro da cidade com a instalação de um gabinete transversal – porque atravessará todas as atividades e áreas do Município – e amplo – ao convocar a participação de outras secretarias e órgãos vinculados ao trato ecológico.

Em 1972, quando a Declaração de Estocolmo ganha vida, com 23 princípios iniciais, o mundo, antes com pensamento unicamente industrializante, passa a caminhar, ainda que lentamente, em direção à sustentabilidade. “O homem é portador solene da obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente, para as gerações presentes e futuras”, deixava claro o documento, aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas.

O Gabinete de Governança Climática, como fruto da mesma urgência em cuidar do natural, reconhece a necessidade comum entre as cidades de saírem do planejamento para a ação, colocando a mão na terra, efetivamente, para a consolidação de uma política pública ambiental única e onipresente. Surge, outrossim, da necessidade de um monitoramento ainda mais eficiente de Fortaleza para mapear dificuldades e desafios, criar mecanismos de mitigação e estabelecer as melhores soluções, com foco no menor impacto possível ao verde.

Para o sucesso do nosso plantio, precisaremos de todas as mãos possíveis: das mais vividas, com a sabedoria de que precisamos mudar; das jovens, atentas à própria missão de desacelerar e contribuir com o cultivo; e das mais pequeninas, a brincar na terra para plantar a semente, miúda como ela mesma, que também precisará de um mundo saudável para florescer.

Luciana Lobo é secretária de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma)