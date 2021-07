Estão entregando tudo

Legenda: Jonael Pontes é pesquisador da UFC Foto: Arquivo pessoal

Caro leitor, retomo aqui o assunto sobre privatização. Desta vez, corre a passos largos a tentativa de privatização dos Correios. Na última semana, foi posto em votação pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas de Alagoas), a desestatização, através do Projeto de Lei 591 de 2021. O Governo Federal delimitou o modelo de venda e pretende se desfazer de 100% do capital da estatal.

A definição é que a venda seja do controle integral por meio de leilão tradicional – a previsão é que isto ocorra até março de 2022 com edital sendo apresentado ainda em dezembro deste ano.

Após a venda da Eletrobrás, esta nova empreitada ganha força e, de forma célere, a votação que decidirá o futuro de uma das empresas mais importantes para o país está prevista para ocorrer antes do recesso parlamentar em julho, demonstrando como medidas neoliberais têm avançado neste governo.

Importante ressaltar, os Correios prestam um serviço essencial em todo o território brasileiro, atendendo todas as regiões, desde os que moram nas grandes capitais até os que residem nos rincões do país! Entrega de barco? Os Correios fazem.

A importância é vital para a logística de grandes eventos, vide o ENEM, há 12 anos conta com a eficiência da entrega de provas.

A integração do País de Norte a Sul é possibilitada pela capacidade de interligar os mais diversos lugares: sendo a única empresa com estrutura para realizar captação, tratamento e distribuição de encomendas em mais de 5.500 municípios do Brasil. E esses são apenas alguns pontos que podem ser enumerados quando se fala do patrimônio público que serve a sociedade como a organização em questão.

A empresa passou por desenvestimentos ao longo dos anos, uma receita há muito conhecida, sucatear para privatizar! Trabalhadores precarizados, serviços encarecidos e diversas localidades prejudicadas por estas medidas apontam o caminho desenhado para que se entregue mais uma de nossas estatais ao capital estrangeiro.

Quem se deslocará para os confins do Brasil quando não for lucrativo? Questões práticas. Investimentos e valorização (sobretudo dos profissionais) são a solução!

Jonael Pontes

Sociólogo