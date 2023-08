Estágio e seguridade

Quem já teve oportunidade de ser estagiário, ao longo de sua trajetória, sabe o quanto a experiência é pessoal e profissionalmente enriquecedora. Por meio do estágio, jovens e adolescentes dão os primeiros passos para a realização de sonhos. Para muitos, traz, ainda, auxílio financeiro essencial a si e à própria família. Poucos sabem, porém, da possibilidade de, como estagiário, se tornar segurado facultativo da Previdência Social.

A Lei do Estágio (Lei nº 11.788/2008), em seu artigo 12, parágrafo 2º, prevê inscrição e contribuição optativa ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Mas, é importante não confundir estagiário e aprendiz, pois este último, regido pelo artigo 428 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e disciplinado pela Lei nº 10.097/2000, é considerado contribuinte obrigatório (entendimento consolidado do Judiciário).

Por que compensa ao estagiário se inscrever como segurado perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)? A partir da inscrição, o estagiário passa a ter mais do que o mero seguro de acidentes pessoais que a empresa/órgão contratante é obrigada a celebrar em seu favor (artigo 9º, inciso IV, da Lei do Estágio). Como segurado facultativo, o estagiário passa a recolher ao INSS (no plano normal, código 1406, alíquota de 20% a partir do salário mínimo até o limite máximo de benefícios do INSS, mas há outras opções disponíveis) e a contabilizar tempo de contribuição para aposentadoria.

Imagina o quanto isso é importante se um adolescente/jovem cumpre dois anos de estágio durante o ensino médio e outros dois anos de estágio por ocasião do ensino superior? São significativos quatro anos que, mais à frente, podem fazer uma grande diferença comparado a quem, somente depois destas etapas, passa a ser empregado (segurado obrigatório). Neste sentido, apesar de pouco divulgada, a Lei do Estágio (que completará 15 anos no dia 25 de setembro) trouxe importante reconhecimento ao estagiário-trabalhador.

A seguridade oferecida ao estagiário inscrito facultativamente (Portal Meu INSS) vai além: permite dispor de direitos como aposentadoria por invalidez (benefício concedido ao trabalhador que, por algum infortúnio, sofra incapacidade permanente), pensão por morte, salário maternidade e auxílio-reclusão, quando cumpridos os requisitos de cada benefício, como prazos de carência. São informações que merecem ser compartilhadas e refletidas.

Valdélio Muniz é jornalista