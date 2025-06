Estados e Governos

No momento atual, fatores como a globalização perversa; a busca do poder, pelo poder, não respeitando os princípios éticos; o fundamentalismo religioso; o corporativismo autoritário; o capitalismo selvagem; os estelionatos da falsa mídia, dentre outros, estão conduzindo nações ricas, emergentes e pobres para uma crise que abrange aspectos morais, de corrupção, socioeconômicos, de desesperança, de injustiça, de violência, de não liberdade etc.

Assim, lembremo-nos de Gandhi: "A força de um homem e de um povo está na não violência", bem como de Santo Tomás de Aquino: "Há homens cuja fraqueza de inteligência não lhes permite ir além das coisas corpóreas". Precisamos pensar o futuro. Para tanto, sem preconceitos, é fundamental a leitura de filósofos e cientistas como Aristóteles, Santo Agostinho, Kant e tantos outros. A grande crise mundial é consequência do aumento do pragmatismo e da redução das correntes filosóficas. Para onde vamos? Não obstante as diferenças culturais dos povos, existem características básicas que devem ser comuns: a justiça; a democracia; a perspectiva de mobilidade social; a soberania popular, evidenciada por convicções não autoritárias; a busca permanente da paz etc. Nunca procuremos a subserviência para alcançar uma pseudofelicidade, mas sim a inquietação sincera como forma de chegar à liberdade.

Concordamos que o modelo do Estado Democrático de Direito está esgotado. Na verdade, muitas vezes é injusto, pois permite privilégios. Antes que voltem os defensores de regimes totalitários, é importante que se coloque nas agendas de debates, em fóruns nacionais e internacionais, a criação do Estado Democrático de Justiça. Por sua vez, lembremo-nos de Cícero: “ Summun jus- summa injuria” (o supremo direito é a suprema injustiça). Assim, é difícil a humanidade conciliar um Governo democrático com um Estado autoritário ou vice- versa. P.S._ “Quando um país está atrasado por falta de atividade intelectual, é impossível que ele se eleve”. (Clóvis Bevilacqua).

Gonzaga Mota é professor aposentado da UFC