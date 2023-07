Está na hora de demitir meu cliente?

Diante da crise econômica resultante da pandemia o mercado empresarial sofreu com a perda eminente de seus fregueses, dificuldades econômicas e de fabricação.

Consequentemente, muitos buscaram retomar seu lugar no mercado de modo instantâneo, abrindo mão da qualidade de diversos para ter valores mais acessíveis e mais celebração de contratos. Com isso, houve um aumento de um desafio interno, os clientes-prejudiciais que causam mais problemas do que propriamente benefícios financeiros para o negócio realizado.

Existem limites claros que servem como alertas para que a relação com essa clientela difícil seja encerrada e o gestor possa tomar a decisão de demiti-lo com a consciência tranquila.

Cito alguns motivos. Primeiramente, a questão do desrespeito com você ou sua equipe. Afinal, respeito e cordialidade são premissas básicas das relações interpessoais de negócios como nas relações pessoais. A má relação de trabalho com um comprador ocorre por diversos fatores e pode ser corrigida durante todo o processo de realização do produto, pois o ideal é trazer para ele uma experiência positiva com a companhia.

Pontuo também o cliente que quer mais atenção e trabalho, mas pagando o mínimo. É comum o pedido por descontos na hora da compra ou de um contrato, inclusive é uma ótima forma de cativar uma nova clientela. Embora a ferramenta do desconto ou promoção seja utilizada de maneira positiva, alguns clientes prejudiciais usam como moeda de troca na hora de contratar. Um grande sinal de alerta! Lembre-se que o objeto de uma negociação não é o valor do ofício ou produto, mas o ele em si.

Cuidado com o desgaste emocional e profissional. Ter que lidar com uma demanda que necessita de tanto esforço é um trabalho árduo. O papel do líder é fundamental para manter os danos minimizados, pois a deficiência na comunicação, acarreta prejuízos em diversos pontos da gestão. O efeito disso será a maior perda de dinheiro, organização, de tempo, de motivação e energia do profissional ou grupo que lidou com a situação.

Fique atento aos sinais de alerta, esgote as possibilidades de negociação para manter e modificar a relação com o freguês. Em caso de dúvida, reflita.