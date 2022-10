Está chegando a hora H

Já se aproxima a data fixada para a realização do pleito eleitoral, em 2º turno, quando todo o eleitorado voltará às urnas para escolher, além do presidente da República, 12 chefes de Executivos estaduais, numa disputa que vem gerando controvérsias pelos litigantes, embora a Justiça Especializada disponha de instrumentos para impedir quaisquer distúrbios, convicta de que o confronto obedecerá a todas normas pré-estabelecidas, proclamando-se, ao final, o nome daquele que se alçará ao mais elevado posto de nossa hierarquia política, num período em que se espera seja impulsionador de nossas aspirações de desenvolvimento e bem-estar social.

Se alguns incidentes despontaram, perturbando as perspectivas de absoluta harmonia, espera-se que a conduta jurídica prossiga inspirada nos trâmites legais, sem ocorrências que tragam dissabor interna e externamente.

Tanto Lula da Silva como Jair Bolsonaro desdobraram-se para a sustentação das respectivas candidaturas, embora seus apoiadores às vezes se descontrolassem, provocando atritos de larga monta, com ambos prontos para coibir incompreensões que pudessem empanar o brilho da histórica competição urnística.

Confia-se, pois, em que nada de anormal sucederá, com os órgãos fiscalizadores atentos para evitar todos os tipos de transgressões, transformando a contenda em evento revitalizador dos rumos político-administrativos da nacionalidade.

As agremiações que integram as duas correntes políticas, certamente não se deixarão contagiar para um embate que não seja calcado rigorosamente no respeito às manifestações de urbanidade, e através do sufrágio livre possa exercer o seu direito impostergável de escolha, que a Carta Magna assegura explicitamente.

Os confrontantes finais esforçam-se para evitar enfrentamentos de correligionários, tudo indicando que a observância aos requisitos disciplinares haverá de perdurar, sem riscos, conferindo ao pleito uma imagem de civismo irretocável, o que terminará revigorando a estrutura político-partidária do País.

O nosso perfeccionismo patriótico não comporta nenhum tipo de afastamento dos ditames legais, valendo como imperativo o acatamento aos sagrados princípios democráticos.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte