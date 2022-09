Está chegando a hora do embate

Neste próximo domingo, o eleitorado brasileiro estará exercendo o direito de ir às urnas para escolher o presidente da República, senadores, deputados federais e estaduais, além de governadores de nossas Unidades Federadas, em clima de flagrante tensão, já que cada partido pugna por um triunfo nessa luta renhida, com mais de meia dúzia de postulantes ao Palácio do Planalto, num panorama de confronto que se espera, venha vitalizar a estrutura institucional do País, reconstruída, com muito esforço, nos últimos anos, o que comprova a solidez do nosso regime democrático.

Não remanesce dúvida de que, a cada pleito dessa magnitude consolidamos a firmeza de nossas convicções num regime que, entre nós, foi reimplantado graças à promulgação da Carta Magna de outubro de 1988, da qual este escriba figura como segundo signatário, antecedido apenas pelo inolvidável Ulysses Guimarães, propugnador dos inalienáveis direitos de cidadania ao povo brasileiro.

Diante das pregações expostas por concorrentes habilidosos, não há motivos para receio sobre a atuação da Corte Superior eleitoral, com o presidente Alexandre de Morais e sua equipe, empenhados em evitar quaisquer divergências quanto à legislação implacavelmente rigorosa, por isso, inadmitindo infringência aos postulados legais.

Nos estados, os TREs acham-se igualmente preparados para manter a ordem, através de juizados espalhados por milhares de municípios, todos com explícita determinação para repelir infrações que descaracterizem o intransferível direito de cada eleitor sufragar aquele que, a seu juízo, seja merecedor de sua indispensável confiança, qualquer que seja o cargo submetido à massa votante.

Dentro de tais princípios, confia-se em que a batalha processar-se-á com retidão e inabalável sentimento patriótico, com candidatos e eleitores impregnados do sagrado dever de votar de acordo com sua consciência cívica.

Aos eleitos, que Deus ajude no proficiente desempenho do mandato, assegurado pela soberana vontade popular, numa demonstração de “amor febril” pelo nosso vasto e idolatrado Brasil.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte