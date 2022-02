A Pandemia da Covid 19 provocou um impacto universal, muito grande, na economia dos mais pobres. O aumento da pobreza atingiu níveis sem precedentes nesses recentes anos, com forte impacto na educação infantil, na desigualdade de renda e na condição de vida das famílias, notadamente pelas restrições ao trabalho, seja no Ceará ou em qualquer outra unidade da federação brasileira. A base da pirâmide social foi extremamente abalada com a estagnação econômica, denotando que os efeitos colaterais da pandemia são tão graves, quanto, ou maiores. No estrato social que sobrevive do emprego informal, é raro encontrar algum vivente que não tenha sido afetado. São rastros que atravessarão anos. Relatório da CEPAL calcula que o número de pobres atingiu 209 milhões no final de 2020, 22 milhões de pessoas a mais do que no ano anterior.

O governo brasileiro procurou mitigar a situação com o auxílio emergencial, forma similar adotada por governos anteriores, que amorteceu o impacto e até contribuiu na elevação da renda dos mais necessitados sem, contudo, encaminhar uma solução duradoura.

Esse empenho do governo do Brasil, no combate à pobreza com programas de transferência de renda, tem se mostrado ineficiente, apenas uma Espuma Social, na medida em que, está comprovado, que não se consegue sair da pobreza com recebimento de dinheiro, também conhecido como renda cidadã. Ensinado pelos melhores economistas (à exemplo de Amartya Sen), a pobreza não é uma questão de renda, mas de falta de capital, entre outros, o capital social e humano. Sem exploração do próprio capital, as pessoas permanecem pobres, mesmo sobrevivendo de subsídios governamentais.Nas democracias avançadas, as pessoas só se libertam das armadilhas da pobreza com trabalho. A “renda cidadã'' deve ser uma medida emergencial e transitória, que não é capaz de libertar alguém da miséria.

O princípio básico do resgate da pobreza é a reciprocidade, porquanto é uma característica de mutualidade, que possui um enorme valor na psicologia social e contribui para a manutenção de relacionamentos mútuos e normas sociais. Para o filósofo Kant, a reciprocidade é “a capacidade intelectual que torna compreensível a relação entre dois ou mais componentes, mutuamente percebidos no espaço, de aspecto e forma integrantes.” Reciprocidade é o estado daquilo que é recíproco, mútuo, que se realiza ao tempo em que outra coisa; em que existe troca, cooperação, de quem tem algo a oferecer e a receber.

Nizomar Falcão Bezerra é engenheiro agrônomo da Ematerce e associado da Assema