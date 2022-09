Esporte pelo bem do futuro

Dirijo-me ao povo cearense para falar de um tema não tão novo: o esporte. Para compensar a falta de ineditismo, ofereço duas abordagens novas. A autoestima e o compromisso.

Por autoestima, devemos entender o orgulho de si mesmo. Um povo que foi alijado nos processos produtivos economicamente mais desenvolvidos no país e somente com muito esforço próprio conseguiu passar nas melhores universidades, ou empreender, ou passar nos melhores concursos públicos nacionais. Sangue no olho, diria popularmente. Esforço próprio tem a ver com disciplina e é nesse ponto que trazemos o esporte para a seara da educação.

O jiu-jitsu me deu disciplina, foco e a capacidade de enxergar um objetivo longe para dele me aproximar passo a passo, muitas vezes lentamente. Sempre que lembro disso me pergunto por que as escolas não têm amplo programa esportivo para selecionar grandes atletas e desenvolver disciplina naqueles cujo talento é voltado para outra área. Todos ganham com isso.

Durante meu mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, destinei recursos para a Secretaria de Esporte com a intenção de sair do discurso, da exigência retórica e possibilitar a execução da ideia. Vejam que agora estou falando da segunda abordagem, o compromisso.

Acompanho um skatista de 10 anos, morador do jardim América e um surfista de 13 anos, do Pirambu. Dois talentos cujos nomes você não conhece. Talvez eles virem lendas do esporte pois hoje já ostentam medalhas e troféus. Não sei o que a vida lhes reserva, mas sei que o estado tem a obrigação de ofertar condições de competição. É bom para eles, é bom para o conjunto social que os demais tenham eles como exemplo.

Apostar no esporte é apostar em uma sociedade com padrão civilizatório em que um jovem tem um atleta como referência, não um chefe de facção. Por isso o esporte é futuro, porque se olha para frente. Falar em esporte é falar em segurança pública, autoestima, disciplina, saúde, educação. Mas melhor que falar é fazer. E está mais que na hora de tratarmos o assunto com a devida seriedade. Pelo bem do futuro.

Diego Barreto é delegado da Polícia Civil