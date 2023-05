É fundamental o sentimento da espiritualidade com vistas à busca da felicidade e ao propósito da vida. Só assim é possível cultivar mais estados mentais positivos do que negativos, levando a um processo de amadurecimento e desenvolvimento interior. Figuras como São Francisco de Assis e, mais recentemente, Mahatma Gandhi e Dalai-Lama mostram a força da disciplina mediante o treinamento da mente para a felicidade. O ódio, a inveja, o ciúme, a ambição, a raiva, entre outros, são comportamentos extremamente prejudiciais para se ter uma vida saudável.

Por sua vez, a doação, a solidariedade, a esperança, o espírito público, o perdão, a amizade convergem para a consolidação do amor. É mediante a oração e a meditação que se encontram estados mentais positivos e se afastam os negativos. O que somos é a consequência do que pensamos. O que alcançamos é decorrente da nossa fé. No momento, não se espera somente um mundo de cordeiros, mas também não se pode admitir um mundo onde os desencontros superam em muito os encontros. Busquemos a paz, interior e exterior, através de um maior equilíbrio social, ético, moral, enfim, do amor.

A violência em todas as suas formas- como o desemprego, a fome, o analfabetismo, a discriminação, a indiferença- leva a sociedade a um clima de perplexidade e apatia, motivando mais violência, mais injustiça e mais a supervalorização dos bens materiais, o que conduz à constituição de famílias desajustadas, onde a admiração e o respeito foram substituídos, muitas vezes, pela falta de amizade, de carinho e de compreensão. “É nos momentos de infortúnio que se pode confiar mais nos pais.

Nossos pais nos amam, porque somos seus filhos, e este é um fato inalterável”, assim disse Bertrand Russel. Ademais, a família completa e perpetua nosso ser, ela se prolonga no espaço e no tempo, estende seus ramos e mergulha raízes imortais. Portanto, para se ter a orientação de nossos pais, não é necessário que estejam vivos neste mundo. Sendo a sociedade a ampliação da célula familiar; encontra-se justiça na medida em que ela seja representada mais pela força das manifestações espirituais e menos pela fortaleza dos bens temporais como também pela prepotência e arrogância dos pseudo poderosos de plantão. O poder divino é eterno. P.S.- A espiritualidade é um processo de aperfeiçoamento do caráter humano.

Gonzaga Mota é professor aposentado da UFC