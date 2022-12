Espera por atendimento ortopédico no Ceará

Esperar por atendimento ortopédico sentindo dores insuportáveis por uma semana, um mês e em muitos casos, isso se prolonga por uma década, debilitando a pessoa a ponto de impedi-la de trabalhar e impactando gravemente a saúde e o sustento do indivíduo. Essa é a realidade de muitos cearenses que precisam de atendimento de urgência por conta de doenças ortopédicas, mas que esbarram nas longas filas de espera.

No Ceará, as urgências traumatológicas, como contusões e fraturas, são responsáveis por grande parte da demanda e são cobertas, exclusivamente, pelo atendimento das unidades municipais. Em Fortaleza, as fraturas de pequeno e médio porte são realizadas nos hospitais Frotinhas (Parangaba e Antônio Bezerra) e de grande porte no Instituto Doutor José Frota, que conta com o Hospital Zilda Arns, como apoio para esses traumas mais complexos.

Mas quando nos referimos às doenças ortopédicas de urgência, como hérnias discais, lesões do manguito rotador, lesões de ligamentos cruzados, instabilidades articulares, que determinam dor e sofrimento, no Ceará não tem qualquer local onde o portador da doença possa ser encaminhado, no fluxo da rede de atendimentos públicos cearense.

Muitos desses casos poderiam ser resolvidos ou orientados adequadamente com atendimentos ortopédicos primários dentro das UPAS que atualmente não contam com atendimento ortopédico. Durante a Pandemia da COVID 19, as UPAS foram de fundamental importância como apoio aos hospitais, demonstrando que tais estruturas, mais simples podem ser uma alternativa extremamente eficaz para melhorar o acesso da população em casos urgentes. Atualmente, em todo o estado, temos em funcionamento vinte e quatro unidades que fazem a cobertura de casos de urgência, emergência e clínica, mas não contam com ortopedistas.

Diversos estados do país já contam com atendimento ortopédico nas unidades de pronto atendimento, como em Alagoas, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Bahia e Sergipe, isso só para citar estados do Nordeste brasileiro. Na rede estadual, o atendimento ortopédico é feito nos hospitais Geral de Fortaleza, Albert Sabin e Leonardo da Vinci, bem como nos Hospitais Regionais, entretanto, nem todos contam com cirurgias ortopédicas eletivas, o que tem levado pacientes à filas de espera que podem chegar a até uma década. Tal demora leva a um importante agravamento do quadro clínico, sofrimento para o paciente e sua família e diversas vezes promove significativo aumento dos custos do procedimento para o estado.

Christine Maria Muniz Silva é presidente da Cooperativa de Trabalho dos Médicos Traumatologistas e Ortopedistas do Estado do Ceará (Coomtoce)