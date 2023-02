ESG e Transição Energética

A agenda ESG e sua acelerada implementação, na última década, ganharam destaque nas empresas em decorrência de questões como a emergência climática e a relevante estratégia de descarbonização dos processos, matérias-primas e produtos, na busca por modelos produtivos neutros em carbono.

Tudo faz parte de um novo modelo econômico onde a temática ESG está fortemente ligada à noção de que as empresas não devem se preocupar apenas com seus acionistas, investidores e com o lucro “a todo custo”, mas impactar positivamente toda sua cadeia de valor, como colaboradores, fornecedores, consumidores, comunidades locais, governo, instituições e, até mesmo, seus concorrentes.

Empresas com gestão sustentável alcançam resultados positivos nos indicadores econômicos, ambientais, sociais e de governança, cenário importantíssimo para o novo mercado, caracterizado não apenas pelo desempenho financeiro, mas também pela geração de um impacto socioambiental positivo, atraindo investidores e fomentando uma economia de baixo carbono e economia verde. Os benefícios são muitos.

Neste contexto, e considerando o momento de transição energética e o futuro do mercado da energia no Brasil, ousaria dizer que estamos diante da maior oportunidade econômica, social e ambiental do nosso País, devido à nossa competitividade ímpar em fontes renováveis.

O cenário favorece ao Ceará, que ocupa uma posição reconhecida mundialmente como principal vetor da transição energética no País por suas vantagens e pioneirismo na produção de energias renováveis e, agora, pela produção do Hidrogênio Verde. Desempenho que pode ser ainda melhor.

Os desafios são muitos, mas a oportunidade de fazermos parte da construção da estratégia global para a transição energética está posta à mesa, corroborada pela “nova economia” e impulsionada pela adoção das práticas da agenda ESG. Tudo está conectado.

Não à toa, a Transição Energética foi o tema escolhido para nortear as discussões e experiências do Proenergia Summit 2023, evento realizado pelo Sindienergia-CE, com o apoio da FIEC e do Sebrae, que ocorrerá nos dias 20 e 21 de setembro, no Centro de Eventos do Ceará. O futuro é verde e o mercado já percebeu há algum tempo.

Laiz Hérida é diretora de Meio Ambiente do Sindienergia-CE e CEO da HL Soluções Ambientais