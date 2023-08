ESG e a logística mais sustentável

Nos últimos anos, temos testemunhado um movimento crescente em direção a práticas empresariais mais sustentáveis, impulsionado pelo aumento da conscientização sobre os desafios ambientais e sociais que enfrentamos. Nesse contexto, o ESG (Environmental, Social, and Governance) tem se destacado como uma abordagem estratégica para integrar considerações ambientais, sociais e de governança nas operações das empresas. O setor de logística desempenha um papel fundamental na economia global, conectando fornecedores, fabricantes e consumidores.

Focar na adoção de práticas sustentáveis é fundamental para mitigar os impactos negativos e promover um futuro mais limpo e com tecnologias eficientes. É importante destacar que somos o braço operacional do Porto do Pecém e estamos atentos aos novos investimentos, principalmente nas grandes oportunidades para reduzir as emissões de carbono na logística, como é o caso das instalações do hub de hidrogênio verde e do Gás Natural Liquefeito (GNL), que são a grande estrela da logística. Todos esses investimentos, aliados às relações do ESG, visam um futuro com um transporte eficiente e com baixa emissão de carbono, valorizando o desenvolvimento humano e econômico do país.

Estamos engajados com a sustentabilidade, através de ações, boas práticas e uma excelente gestão corporativa ativa e integrada, utilizando uma gestão inteligente dos resíduos, coleta seletiva e controle da emissão de carbono, por meio de medição e monitoramento mensais. Além disso, nosso material de descarte eletrônico é direcionado ao projeto de robótica sustentável. Estamos focados na responsabilidade social e inclusiva, por isso atuamos com projetos como o "Além da Rua" e a "Orquestra do Pecém", que contribuem para o desenvolvimento socioeconômico das comunidades no entorno do Pecém e beneficiam nossos funcionários. Além disso, investimos na qualificação da mão de obra, na segurança dos trabalhadores e no respeito aos direitos humanos.

No futuro, espera-se que o ESG desempenhe um papel cada vez mais importante no setor de logística. As empresas que adotarem práticas sustentáveis estarão melhor posicionadas para atender às demandas de clientes, investidores e reguladores, além de mitigar riscos associados às mudanças climáticas e às questões sociais. A instalação de hubs de hidrogênio verde e GNL são exemplos de como a logística está se adaptando às necessidades do futuro, com uma abordagem interligada ao bem-estar humano para uma melhor convivência com um planeta mais limpo.

Marjorie Guimarães é gestora de SGI e Sustentabilidade da Tecer Terminais