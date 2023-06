Escrever não é sofrer

Cotidianamente, tenho observado em diferentes espaços de trabalho e de convívio com amigos(as) de diferentes faixas etárias e formações profissionais que há uma visão distorcida sobre o ato de escrever. Para muitos(as), parece que escrever é quase um sofrimento. Ao invés disso, é algo libertador, prazeroso e terapêutico.

Todos já ouviram dizer que quem canta espanta seus males. Mas este não é um benefício apenas da música. Vale também para a literatura (ou a escrita, de um modo geral), a dança, a pintura, o teatro, o cinema, por exemplos. A arte, em todas as suas formas e expressões, faz um bem imensurável.

Mas, não precisa ser um artista para escrever. Nem vale dizer que é um dom restrito a quem nasce com ele. Claro que há quem escreva de modo mais brilhante e outros nem tanto. Mas não é essa a questão. Escrita pressupõe leitura (bagagem) e prazer de compartilhar pensamentos e sentimentos. A identificação do(a) leitor(a) com o texto depende muito mais do conteúdo do que de forma (sofisticação de estilo), por mais que ela tenha o seu valor.

Havendo gosto pela leitura (e pelos efeitos mentais e emocionais que ela nos causa), podemos despertar também em nós o prazer por oferecer ao outro algo de nós a ser lido e assim nos dedicamos a escrever. Como se estivéssemos lado a lado, mas a conversar por outro canal que não a fala.

Pode parecer difícil, para quem não tem o costume, nas primeiras tentativas certamente. Mas a prática reiterada há de tornar esse exercício mais leve, suave e prazeroso. Até diria, quase mecânico, no sentido da fluidez. Mas sem perder a emoção jamais. E o aperfeiçoamento virá naturalmente. Creia!

Se, de início, um simples texto de vinte a trinta linhas pode tomar longas horas, é factível acreditar que ele fluirá em poucos minutos, após o exercício constante (perseverante) e cada dia mais apaixonado pelo sentido que se dá à própria escrita. O apoio de um dicionário (impresso ou virtual) e o olhar atento de alguém para revisar, criticar e sugerir melhorias também fazem a diferença.

Preocupa, isso sim, a rendição total à ditatura das mensagens cada vez mais telegráficas (restritas a 200 caracteres). Ante a proliferação de recursos de inteligência artificial como o ChatGPT, pior ainda vislumbrarmos a terceirização (ou delegação) da tarefa de escrever. Como aperfeiçoarmos sem treinarmos? Teremos de nos tornar dependentes até nisso?

Valdélio Muniz é jornalista