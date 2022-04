O governo federal autorizou na última semana a construção de 2 mil novas escolas no Brasil. Segundo noticiado pelo Estadão, as “escolas fake”, assim intituladas pelo jornal, “tratam-se de escolas que estão sendo anunciadas por deputados e senadores, em ano eleitoral, sem que haja previsão orçamentária para que elas possam ser concluídas.” Conforme a jornalista Iolanda Paz, essa construção é usada como palanque de campanha, mas as escolas fakes, de fato, não sairão do papel.

Será que tal afirmativa se baseia apenas no pessimismo? Em resumo, de acordo com a publicação, atualmente o governo não possui recursos para sequer terminar 3,5 mil obras que estão paradas, mesmo assim, apoiando-se no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), controlado por Marcelo Ponte, ex-chefe de gabinete de Ciro Nogueira, o Ministério da Educação (MEC) prometeu a construção de 2 mil novas escolas.

Contudo, a reportagem salientou que a grande questão é que para construção dessas novas escolas, “[...] o fundo precisaria de 5,9 bilhões de reais. Todavia, com o orçamento atual levaríamos aproximadamente 51 anos para que essas escolas pudessem ser concluídas.” Ademais, o governo ainda precisaria de mais 1,7 bilhões de reais para concluir as obras em andamento no país. Com isso, nos dividimos em otimistas, pessimistas ou realistas? Como diria, Bauman, quando suspeitamos dos otimistas, já comprovamos nosso pessimismo, nesse caso, os fatos nos servem! Além disso, segundo o último Relatório Semestral da Comissão Externa destinada a acompanhar os trabalhos do MEC, observa-se que na Educação Básica mais da metade das salas de aulas das escolas municipais e estaduais, são consideradas inadequadas e mais de 4,3 mil escolas públicas brasileiras não possuem sequer banheiro.

Otimismo ou cegueira deontológica? O que ainda abastece essa vã expectativa? Por algum acaso, Mesrour de Voltaire é a inspiração política de alguns? O olho que vê lado bom das coisas se sobrepõe ao olho que vê a face má das intenções? Será que estamos fadados ao pessimismo? Afinal, até agora no Brasil “os dois olhos que temos em nada melhoram a nossa condição.”