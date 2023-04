Escola: lugar de acolhimento

A preocupação com a segurança nas escolas se intensificou nos últimos dias. Situações reais, como a ocorrida em Blumenau (SC), que chocou e entristeceu a todos, e outras originadas nas redes sociais, têm feito os alunos, suas famílias e quem trabalha nas escolas preocupar-se e com razão, com a manutenção da integridade física e do bem-estar de todos.

Como diretor de escola e representante do Sinepe nas últimas reuniões com o poder público local, trago dois pontos para análise e discussão.

O primeiro diz respeito à importância de estarmos próximos e confiarmos nas autoridades, para que tomemos decisões com base em informações e orientações oficiais. É tempo, mais do que nunca, de termos cuidado com o que dizemos, compartilhamos e fazemos, justamente para diminuir a força de informações equivocadas e inverídicas, que levam a um ambiente de caos difícil de administrar.

O segundo ponto é que, passada a crise atual, precisamos entender que esse olhar cuidadoso para a segurança e bem-estar de nossas crianças deve ser uma política contínua. A escola é lugar de segurança e acolhimento. Inclusive é onde questões de aprendizado e comportamento apresentadas pelos alunos ou trazidas pelos pais, são foco de constante atenção.

Em função das mudanças nas dinâmicas familiares no contexto pós-pandemia, as famílias vêm pedindo esse auxílio, esse olhar cuidadoso e atento.

Muitos pais precisaram aumentar a carga de trabalho para sustentar seus lares, tendo que deixar as crianças mais tempo na escola. Aumentaram também os casos de ansiedade e depressão nas famílias. Sabemos, portanto, que há muito suporte a ser dado a nossas crianças e adolescentes.

Atuar de maneira próxima, preventiva e multidisciplinar é o caminho para evitarmos casos extremos de violência. Um caminho desafiador, mas o único possível. Caminho que pede participação e confiança mútua entre família e escola.

Sigamos atentos, em alerta e comprometidos com a cultura de paz, a comunicação positiva e o cuidado continuado com nossas crianças, sempre buscando o bem-estar de todos.

Savio Paz é diretor do Colégio Darwin