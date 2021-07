Escola e família: parceria e confiança

Legenda: Vinícios Rocha é diretor Pedagógico do Instituto Myra Eliane Foto: Arquivo pessoal

Nós educadores trabalhamos com a convicção de que todas as famílias esperam que as crianças sob seus cuidados se desenvolvam tendo uma vida mais feliz, saudável e repleta de oportunidades. Por isso, nos dedicamos à promoção de ações que as ajudem a vivenciar a infância em sua plenitude. Que oportunizam a cada menino e menina a chance de aprender brincando, tendo experiências significativas e valorosas.

Contudo, para a concretização “dessa tal felicidade”, como diria o compositor da MPB, é fundamental que compartilhemos responsabilidades. A missão de educar é dever da família e do Estado (aqui representado pela escola pública). Assim diz a legislação brasileira. Devemos, portanto, atuar juntos, cada um fazendo a sua parte, trocando experiências e colaborando em uma parceria alicerçada em relações de confiança.

Parceria e confiança são palavras importantes que têm relevo e significado na experiência de evolução da vida humana. A primeira trata da reunião de indivíduos para alcançar um objetivo comum. Já a segunda, diz respeito à capacidade que temos de acreditar em si e no próximo.

Ambas, parceria e confiança, podem ser consideradas valores humanos essenciais e os pilares de uma relação de colaboração, com vistas à construção de uma sociedade mais justa. Mesmo em face da difícil realidade que ora vivencia parte significativa das famílias brasileiras por conta da pandemia do novo coronavírus, como educador tenho a convicção de que, agregando esses valores, conseguiremos reduzir danos, evoluir e ir mais longe.

Por conta disso, caro(a) leitor(a) responsável pela guarda e cuidado de uma criança, é importante que você cumpra o seu papel cidadão(ã)! Não deixe de praticar a educação que é um direito fundamental na primeira infância. Mantenha um diálogo constante com a escola do seu/sua filho(a)! Se integre! Participe! Auxilie no cumprimento das atividades! Colabore de forma propositiva! Apresente sugestões! Atue!

Com certeza colheremos os frutos dessa parceria: escola e família integradas, cooperando decisivamente para o desenvolvimento infantil e a promoção da cultura da infância.

Vinícios Rocha

Diretor Pedagógico do Instituto Myra Eliane