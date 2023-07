Escape de urina não é normal

A incontinência urinária é definida como a perda involuntária de urina e atinge mais de 10 milhões de brasileiros. Apesar de ocorrer em homens e mulheres, em todas as faixas etárias, é duas vezes mais frequente no sexo feminino.

Não é normal perder xixi em idade nenhuma. Apesar de acometer mais comumente pessoas acima dos 60 anos, a incontinência urinária não é um acontecimento normal do envelhecimento. É uma doença que prejudica a qualidade de vida dos pacientes. Muitos deixam de passear com receio de um escape inesperado, além do comprometimento da vida sexual.

Vergonha e constrangimento são palavras que escuto com frequência das minhas pacientes sobre isso. Quanto antes procurar um médico, melhor. Muitos retardam a procura por timidez em relatar seus sintomas ou por achar que é algo normal do envelhecimento, por isso a importância de divulgar e desmistificar esse assunto.

Existem alguns tipos de perda urinária, os três mais comuns são por esforço, que ocorre ao tossir, espirrar ou realizar alguma atividade física; a de urgência, que é o desejo súbito e forte de urinar, muitas vezes não dando tempo de chegar ao banheiro; e a terceira é a incontinência urinária mista, quando acontece os dois tipos citados.

Entre as causas mais comuns estão a gestação e o parto vaginal, a idade avançada, obesidade, deficiência hormonal, condições associadas ao aumento da pressão intra-abdominal, diabetes e doenças neurológicas.

O tratamento depende do tipo de incontinência urinária e da gravidade, podendo inicialmente ser orientado ao paciente alterações comportamentais, como evitar a ingestão de café, pimenta, refrigerantes e frutas cítricas. A fisioterapia pélvica faz parte, na maioria dos casos, da primeira linha de tratamento, com técnicas de fortalecimento da musculatura e até de eletroestimulação.

Existem medicações que podem ajudar e, a depender da gravidade e do tipo, até o tratamento cirúrgico, que é realizado de maneira minimamente invasiva, pode ser a melhor solução.

Em todo caso, diante de perda de urina, é aconselhável que se procure um médico especialista no assunto. Não negligencie a sua saúde e sua qualidade de vida.

Andreisa Bilhar é cirurgiã ginecológica e diretora técnica da Clínica Salvata