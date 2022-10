Escalada perigosa

A guerra entre Rússia e Ucrânia vai-se desenrolando, perto de completar dez meses de seu início, em 24 de fevereiro último. A possível adesão da Ucrânia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), a expansão acelerada dessa aliança militar liderada pelos Estados Unidos em direção ao leste europeu e o desejo do presidente russo, Vladimir Putin, de restabelecer a zona de influência da antiga União Soviética nas regiões fronteiriças de Luhansk e Donetsk são apontadas como as principais razões do conflito.

Este, com suas trágicas consequências em número de vítimas, destruição de cidades e prejuízos à economia de ambos os países, parece, no momento, longe de chegar ao fim. A Ucrânia, apoiada pelos EUA e nações europeias, dos quais continuamente vem recebendo treinamento militar e armamento – embora não seja membro da OTAN - , vem recuperando áreas antes ocupadas pela Rússia.

Por outro lado, os russos promoveram referendos nas regiões ucranianas onde sua presença histórica e cultural se faz mais forte, nos quais prevaleceu a decisão de anexação a Moscou. O impasse atual se baseia na decisão do presidente ucraniano de não negociar o fim dos combates com o governo de Putin, enquanto este determina a ocupação militar das zonas onde o resultado do referendo popular – não reconhecido pelo Ocidente – foi favorável à anexação pela Rússia.

A escalada da guerra caminha para um momento perigoso. O noticiário internacional, absolutamente tendencioso em relação à Ucrânia, sempre coloca a Rússia na condição de vilã solitária nesse processo. O país de Putin, acuado pelo Ocidente, viu-se na condição de intervir militarmente na nação vizinha, que não deseja ver transformada em base militar da OTAN ao lado de seu território.

E o uso até de armamento nuclear, como o do torpedo atômico Poseidon, embarcado no maior submarino do mundo, o K-329 Belgorod, da Marinha russa, anunciado por Moscou como arma dissuasiva e destrutiva, agrava as tensões por todo o planeta. O diálogo será a única via para o fim do conflito, antes que caiamos num conflito nuclear de irreversíveis consequências.

Gilson Barbosa é jornalista