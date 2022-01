Entrei com um, saí com 10

Lá estava eu, começando o ano com o lema do autocuidado e marcando consultas médicas para “gastar o plano”, como quem vai para o rodízio com a missão de dar prejuízo ao dono do lugar. Tirar férias e ir ao médico é muito vida adulta. Deviam proibir essa associação. Enquanto não proíbem, planejei minha primeira etapa: dermatologista. Afinal, é a especialidade que une amor e ódio após os 25 (graças àquela inimizade involuntária com o colágeno).

No caminho para o consultório, listei mentalmente tudo que precisava tratar com a dermatologista: não gostei de um creme que a outra médica passou, a pele está ressecada, preciso ver se meu protetor solar é adequado para a minha pele, o gel de limpeza é ótimo, preciso falar que meu cabelo está caindo demais. E, mesmo sabendo que não adianta nada, tenho que lembrar de reclamar do preço dos produtos dermatológicos. A gente marca a consulta com a dermato e, de imediato, já se sente mais pobre. Não posso esquecer de avisar que os produtos precisam ter um preço razoável, porque não vivo só da minha derme. Por fim, mas não menos importante, coloquei na minha lista mental a pergunta que não queria calar: quanto custa um botox? Eu queria perguntar, porque precisava saber que tipo de vínculo criar com o pé de galinha que deu as caras quando não devia. Mas, sendo eu nova nisso, precisava formular a pergunta sem parecer que eu queria o conserto de três peças por dez reais.

Entrei no consultório e a médica que, diga-se de passagem, me atendeu antes da hora marcada (o que merece ser dito), foi atenciosa e simpática, me ouviu, tirou minhas dúvidas, riu comigo em muitos momentos, acolheu minhas reclamações e me deu muitas amostras para que eu não comprasse nada sem a certeza de que me adaptaria ao produto (claro que, a essa altura, eu já tinha cumprido a etapa de reclamar dos preços dos produtos). Sendo assim, deu match! Amizade e parceria com a doutora simpatia. O bicho pegou foi na hora da pergunta de um milhão de reais: “quanto tenho que juntar para pagar um botox nesse pé de galinha bem aqui?”. Não, vamos diretamente à questão. “Doutora, conta tudo sobre o botox!” (assim, na intimidade, como quem compra uma coisa só porque quer, sem nem perguntar o preço). Não, tenho que reformular de novo. “Doutora, essa marca aqui me incomoda, quanto custa para consertar?” Pronto, foi.

A médica sorriu. Em alguns minutos, me explicou como eu ficaria mais linda, como mudaria a expressão do meu rosto e como valia a pena. Pedi fotos para que eu pudesse entender melhor o trabalho dela. Vi as fotos e percebi a diferença nos rostos das mulheres. Ouvi o preço do serviço. (Minha mente: É agora que saio correndo? Quantos cafés tenho que deixar de tomar para pagar? Quanto tempo tenho que trabalhar para fazer esse reboco na cara?). E assim, quando vi as fotos, não importava o quanto eu tinha lido sobre quebrar os padrões, sobre o quanto a indústria ganha com as inseguranças femininas, não importava o quanto eu vinha trabalhando para me acolher e me aceitar. Foi um desfile vivo de belezas midiáticas, só que dessa vez com um ar de “eu vou ficar assim também”. A médica, em minutos, fez um relato do que poderia ser feito em cada “terço” da minha face e eu, em minutos, não imaginei outro caminho possível que não o de procurar um chuveiro de botox e botar a cabeça debaixo. Pedi para anotar num papel o valor do serviço e o tempo que costumava durar o tal botox.

Saí feliz da consulta, fui super bem atendida, listinha de produtos e amostras na bolsa e formulário mentalmente preenchido para ingresso no programa “Meu botox, minha vida”. Sim, porque quando saí do torpor em que me encontrava vi que o valor estava além das minhas possibilidades no momento. Mas quem sabe um dia, né? Por enquanto, anotei no caderninho a lição de aceitar as marcas no rosto e na vida. Não pelas incompatibilidades financeiras do momento, mas porque eu claramente preciso amadurecer a ideia. Então foi isso. A médica foi incrível. Só não gostei ainda mais porque entrei na sala com um pé de galinha que me incomodava e saí com dez variedades de marcas faciais, para todos os gostos. Dez pés-de-galinha, rugas e afins. Todas com chance de “conserto”, claro! Entrei com um e saí com dez. Com essa promoção eu não contava...

Renata Murta de Lima é jornalista, bacharel em direito, pós-graduada em direito administrativo e assessora jurídica