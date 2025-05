Entre estatísticas e silêncio, a luta por inclusão continua

O Censo Demográfico de 2022, divulgado pelo IBGE em maio de 2025, revelou que cerca de 2,4 milhões de brasileiros foram diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Essa é a primeira vez que o país possui um número oficial sobre essa condição, que ainda carrega estigmas, desinformação e, sobretudo, desafios estruturais. A relevância do dado ultrapassa a estatística e escancara a urgência de políticas públicas eficazes, adaptações educacionais e inclusão real no mercado de trabalho.

O diagnóstico chega não somente à casa da dona de casa do interior, que se angustia sem saber onde encontrar atendimento especializado, mas também ao apartamento do médico em bairro nobre da a capital, que, apesar de ter acesso à clínica particular, ainda enfrenta olhares diferentes ao ver o filho se comportando “fora do padrão”. A diferença é que, enquanto uns lutam para entender o que é o TEA, outros já estão buscando vagas em terapias que o SUS sequer oferece.

Essas realidades paralelas mostram como o Brasil é desigual até no acolhimento. Na escola pública, faltam profissionais, laudos são ignorados e a criança é muitas vezes tratada como “problema”. Já na particular, o acolhimento existe, mas também há resistência, exigindo dos pais preparo, dinheiro e persistência para manter uma rede de apoio que funcione.

No campo econômico, o impacto é visível. Muitas mães deixam o trabalho para cuidar dos filhos com TEA, afetando a renda familiar e o consumo. O custo com tratamentos privados é alto e, na ausência de apoio estatal, o futuro dessas famílias é comprometido. Já os adultos com autismo enfrentam um mercado de trabalho que, mesmo com leis específicas, ainda não compreende suas habilidades, muito menos oferece estrutura adequada.

O dado do Censo deveria ser um divisor de águas, e não apenas um número nos registros oficiais. É inaceitável que um país que avança em tantas frentes ainda falhe com uma população inteira por falta de investimento, empatia e vontade política.

O Brasil precisa transformar estatística em ação. Porque inclusão não é favor — é justiça social, é economia sustentável, é cidadania. E o tempo da espera já passou.

Laís Albuquerque é advogada