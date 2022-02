Entrada de novos tratamentos na saúde ganha agilidade na pandemia

Em 2021, a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), órgão que incorpora tratamentos de saúde para o setor privado, ganhou celeridade para implementar novos tratamentos. Agora, se uma técnica inovadora se mostra eficaz e atende aos critérios clínicos e econômicos exigidos pela agência, ela pode ser mais rapidamente incorporada e disponibilizada para os pacientes. Antes, havia a janela de submissão que se abriam de dois em dois anos. Por exemplo, se a agência liberasse a janela de incorporação em 2022, somente em 2024 novos tratamentos poderiam ser incorporados ao rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Foi um avanço que beneficiará pacientes.

Paralelo a isso, a Conitec (Comissão Nacional Incorporação de Tecnologias no SUS), órgão do setor público, foi desafiada a tratar de todos os assuntos urgentes na pandemia com os mesmos recursos do cenário anterior. Mesmo assim, a comissão aprovou tratamentos inovadores, entre eles, a tão esperada Trombectomia Mecânica, uma das mais avançados terapias para tratar AVCi (Acidente Vascular Cerebral isquêmico) e primeiro tratamento não medicamentoso, com eficácia comprovada na redução de sequelas. Ainda não está disponível devido a todo o cenário pandêmico que implicou em atrasos. Mas, a previsão é para este semestre.

Não há dúvidas de que a pandemia escancarou algumas fraquezas na saúde e atrasou a realização das cirurgias eletivas. Esse, inclusive, é um gargalo preocupante que deve ampliar as mortes a longo prazo. As eletivas de hoje, podem se tornar emergenciais amanhã, então, devem ser avaliados com atenção. No entanto, não podemos deixar de enxergar os avanços.

Vimos agências regulamentadoras se desdobrando para avaliar a eficácia de vacinas e incorporação de novas terapias. Talvez, esse seja o começo de uma saúde mais digna. Para o mercado, fica o aprendizado de ter parceiros próximos, com força tecnológica que reflita na qualidade do tratamento. Para o paciente, a prova de que o cuidado preventivo é essencial. E a experiência de que a união de boas tecnologias, bons profissionais e um atendimento humanizado é o melhor remédio para enfrentar momentos de grandes crises na saúde.

Igor Zanetti é diretor de acesso e assuntos corporativos da Medtronic Brasil