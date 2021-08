Ensino superior é para poucos?

Legenda: Davi Marreiro é professor da rede pública Foto: Arquivo pessoal

O Ensino Superior no Brasil concebia exclusivamente, até os anos trinta, três profissões liberais tradicionais: direito, medicina e engenharia. Contudo, assim como afirma o Manifesto do Pioneiros da Educação Nova (1932), seria impossível soerguer a educação universitária sem ampliar para horizontes científicos e culturais a sua finalidade estritamente profissional.

À vista disso foi proposto, na época, a criação simultânea ou sucessiva de faculdades de ciências sociais, econômicas; matemáticas, físicas, naturais, filosóficas e letras, que atendessem as mais variadas aptidões intelectuais e necessidades sociais.

Além disso, ficou evidente que a partir daquele momento a educação superior ou universitária deveria tender, de fato, não apenas à formação profissional e técnica, no seu máximo desenvolvimento, como à formação de pesquisadores, em todos os ramos dos conhecimentos humanos. Todavia, como atualmente no Brasil, aparentemente vivemos em um estado de exceções, agora até o retrocesso é considerado progresso.

Afinal, conforme as recentes alegações do ministro da educação, Milton Ribeiro, o futuro da Educação Superior brasileira são os Institutos Federais de formação profissional e tecnológica, até porque, por falta de colocação devida no mercado de trabalho, muitos engenheiros e advogados são motoristas por aplicativos.

Nas palavras do ministro: “A Universidade na verdade deveria ser pra poucos, nesse sentido de ser útil para a sociedade.” Baseando-se nessas declarações, infortunadamente nos deparamos com uma bifurcação ludibriadora, falsa, uma vez que estão tentando enxovalhar e bloquear um dos trajetos. Em outras palavras, como disse R. Janine (2021) “Quando um engenheiro trabalha como ‘motorista por aplicativo’, é preciso melhorar a economia e não fechar universidades”.

Não podemos suplantar a proposta anterior de uma educação pública de estrutura orgânica, pacífica e acessível, em todos os seus níveis, em detrimento dos atuais excessos e exceções. A universidade somente “é para poucos” quando deixa de ser um direito social para tornar-se um privilégio atrelado às condições socioeconômicas dos estudantes.

Davi Marreiro

Professor da rede pública