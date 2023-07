Ensinamentos de uma tragédia

Todo gestor público tem uma obrigação: aprender. Aprender com experiências internacionais, com a literatura, com os próprios erros. No caso do gestor da segurança pública, ainda mais, em função do quão sensível o assunto violência se tornou nas famílias e, também, sobre o impacto causado nas grandes cidades.

E parte desse aprendizado está em admitir questões simplórias como a exaustiva carga de trabalho que carregam consigo homens e mulheres que escolheram a dura missão de combater o crime. Gestores da segurança pública, precisam admitir publicamente que inspetores, escrivães e delegados não são máquinas, não são super-heróis. Eles são humanos e por isso temos a responsabilidade de conhecer a saúde mental desses profissionais. Eles só podem ofertar segurança pública, na sua potencialidade, se estiverem sadios, se forem reavaliados regularmente, se suas famílias estiverem bem, e amplamente cuidados e assistidos em relação à própria vida.

As últimas crises na segurança impõem aos gestores que saibam responder: qual o impacto mental sobre um policial que na dureza diária, em função do seu trabalho, tira a vida de alguém? Como essa classe de profissionais ficou depois da pandemia?

Há um alerta para que a gente se prepare tentando investigar desde o nascedouro do problema. Urge abrir as delegacias para conversas, acompanhamentos periódicos, psicólogos acolhendo, entendendo. Um erro policial pode devastar a vida de alguém, inclusive do próprio policial. Uma escala mais humana, formação continuada, programa de apoio familiar, atenção a essas pessoas, é para ontem!

Não pensem que é casuísmo o número de suicídios entre profissionais da segurança pública, a truculência, as abordagens violentas. Tudo isso é reflexo de uma intensa cobrança. O policial não é um inimigo da sociedade. São profissionais cujos reflexos de seus problemas e da sua cobrança, do dia exaustivo, da falta de apoio, atingem a sociedade de forma mais direta. Mas tudo isso nós já sabemos. Falta agir. Falta construir esses mecanismos de proteção. Ou será que não aprendemos nada?

Jaime de Paula Pessoa é presidente da ADEPOL-CE (Associação dos Delegados de Polícia Civil do Ceará)