Engenheiro do Futuro

O setor da construção civil está cada vez mais competitivo e inovador, assim como as demais áreas da tecnologia que avançam de forma exponencial. O Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de São Paulo - SindusCon-SP, sinaliza uma previsão de crescimento de 2,4% do PIB da Construção para 2023, superando a previsão positiva de 1,2% do PIB Nacional. Este cenário faz com que se tenha uma busca por profissionais mais especializados e preparados para os novos modelos de gestão de construção civil.

A inteligência artificial, projetos realizados em impressoras 3D e realidade aumentada, novos métodos construtivos como o Light Steel Frame e fachadas dinâmicas, materiais como vidros fotovoltaicos que revestem os edifícios e geram energia e vagas nos edifícios destinadas para os carros elétricos já são sinais de que a tecnologia e a inovação vêm com força nos novos projetos de edificações.

Além disso, a elevada concorrência de empresas construtoras, em busca de lançamentos que atendam requisitos de obras entregues no prazo, dentro do custo estabelecido e com excelência na qualidade, demandam um modelo de gestão mais eficiente para driblar a elevada concorrência e se destacar no mercado.

Diante deste cenário de constante transformação do mercado, será que os engenheiros estão realmente preparados para acompanhar essa curva de inovação? Que habilidades os engenheiros do futuro deverão ter para esse cenário que é tão atual?

As faculdades de engenharia têm um papel primordial para o aprendizado prático desta nova realidade. Observa-se que muitos cursos de graduação de engenharia ainda possuem grades curriculares “engessadas” e que não acompanharam essa velocidade do mercado, sendo necessário uma reformulação de disciplinas que se comunique com esta nova realidade.

Nesse cenário, o curso de graduação em engenharia civil ofertado pela Faculdade Inbec oferece além do conhecimento técnico, uma grade curricular que prepara o aluno para habilidades de relacionamento, comunicação e trabalho em equipe, além de possibilitar que tenham experiências práticas nos primeiros semestres, por meio de estágios com construtoras parceiras.

Márcio Rios é professor e engenheiro civil