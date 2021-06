Engenharia do afeto

Legenda: Teodora Ximenes é presidente do Senge-CE Foto: Arquivo pessoal

Conhecer as ruas e as vielas da cidade traz consigo a responsabilidade de cuidar como quem ama: do espaço, das pessoas e de suas necessidades. É passado o tempo de produzir em bolhas, sem olhar os arredores, na busca incessante de atingir os próprios objetivos.

Apurar o olhar e procurar soluções para as problemáticas sociais é um dever de todas as instituições, é um pensamento ético que perpassa a simples visão de ajuda, de assistencialismo. Olhar para o outro é, antes de tudo, um ato de humanidade, e só há empresas, fundações, instituições ou qualquer tipo de organização se houver seres humanos.

A engenharia, ciência exata com cerne tecnológico, caminha neste rumo, e grande representante na mudança de mindset por que passa o setor é o próprio Sindicato dos Engenheiros no Estado do Ceará (Senge-CE), em parceria público-privada com a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS) e o Instituto Federal do Ceará (IFCE), oferece cursos de capacitação para jovens das comunidades do Centro e Moura Brasil, imediações nas quais está locado.

O projeto, chamado de Centro Vocacional Tecnológico (CVT), galga seus primeiros passos para o que pode ser a mudança na vida de muitas pessoas. À frente de seu tempo, com uma visão inovadora, o engenheiro civil, ex-deputado (2019) e professor Ariosto Holanda, lutou incansavelmente para possibilitar por meios legais e sustentáveis, ainda durante seu mandato, a criação deste projeto.

Para um dos primeiros sindicatos do Estado do Ceará, com tamanha tradição e localizado em um bairro como a Praia de Iracema, banhada pelo mar e pela história alencarina, poder inovar na maneira de apresentar sua responsabilidade social proporciona um orgulho imensurável.

É engrandecedor andar pelos corredores do Senge-CE e ouvir dos alunos de que forma pretendem aplicar os novos conhecimentos: alguns querem abrir o próprio negócio, outros querem uma renda extra e há quem pense em, futuramente, contratar até colegas de turma. No primeiro curso, que se encerra em 7 de julho, tivemos a honra de ver dividindo a bancada pai e filho, certos de que estão construindo o futuro de ambos. É o sonho sonhado junto.

