Enfim, as convenções partidárias

Um das fases mais complexas do período eleitoral é, sem dúvida, a efetivação de nome dos candidatos, com enfoque maior na escolha de postulantes ao Executivo, sejam a Presidente da República ou Governador, após acertos que, geralmente, terminam com insucessos entre os que deliberam nos comandos de cada sigla, sem a anuência do eleitorado, que permanece à deriva da decisão final e conclusiva, em meio, muitas vezes, a discordâncias que serão sempre recordadas pelos que se sentem marginalizados com a força das chapas majoritárias, à espera de que a vontade dos que comandam as agremiações deliberem com habilidade, a fim de que todos conquistem os cargos almejados.

Enquanto Lula da Silva, Jair Bolsonaro e Ciro Gomes (já oficializados em seus partidos) sempre foram os mais decididos, com larga anterioridade, tudo isso é tema explosivo, com sobressaltos que, às vezes, surpreendem até correligionários astutos, ensejando a busca de alternativas capazes de sensibilizar um comando inflexível, indiferente àqueles que esperavam a chancela da Direção Central, prevalecendo a preferência pelos concorrentes majoritários (Executivos federal, estaduais e senadores), não podendo ser menosprezadas as indicações para cargos proporcionais, já que tomarão assento no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas.

É indiscutível que maiores descompassos ocorrem com os pretendentes majoritários, cogitados antecipadamente, a exemplo do candidato petista Lula da Silva, o pedetista Ciro Gomes e atual Primeiro Mandatário, Bolsonaro, que tiveram seus nomes como fruto de aprofundadas discussões, desde o início do corrente ano, agora, no aguardo do início oficial da campanha, quando sairão às ruas na tentativa de capitalizar maior número de simpatizantes, cada um contando com os ingentes esforços de dirigentes das respectivas agremiações.

Os que ficarem à margem dessa escolha refletirão por alguns momentos para, logo em seguida, se empenharem-se na busca de um “aceno partidário”, contentando-se em concorrer a uma vaga parlamentar.

Dir-se-á, então, que a sorte principia a ser lançada, como se fosse numa corrida para um “grande prêmio” da loteria eleitoral.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte