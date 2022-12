Energias Renováveis e Custos dos Sistemas de Transmissão

A Região Nordeste possui grande parte dos municípios localizados dentro do chamado Semiárido Brasileiro. Felizmente, a natureza propiciou duas grandes dádivas para o Nordeste, que são ventos com velocidades elevadas, constantes, e irradiação solar elevada, ambos comparáveis aos melhores locais do mundo, são complementares entre si durante as 24 horas do dia, e ao longo do ano com as usinas hidrelétricas.

Atualmente, cerca de 90% da energia eólica, e de 70% da energia solar no país, ocorrem na região Nordeste, beneficiando os municípios, que com isso apresentaram aumento tanto no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) quanto no Produto Interno Bruto (PIB). E eis que surge uma grande oportunidade a nível mundial, que é o hidrogênio verde, uma grande perspectiva para o Brasil e para o Nordeste poderem ampliar o desenvolvimento industrial, econômico e social.

Devido ao expressivo potencial de energia renovável no Brasil, especialmente na Região Nordeste, a proximidade com os principais mercados consumidores do mundo, e por estarem, eólica e solar no mesmo local, otimizando os custos de produção, o Brasil desponta com a perspectiva de produzir o hidrogênio verde mais barato do mundo. Para a concretização deste horizonte será necessária a superação de desafios, dentre eles a ampliação do sistema de transmissão de energia, que permitirá maior intercâmbio entre regiões e aproveitamento mais amplo das complementaridades.

A reconhecida vantagem competitiva da geração de energia renovável no Nordeste está em risco com a implementação de novas tarifas para o uso dos sistemas de transmissão de energia (TUST), pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Trarão como consequência impactos adicionais para a geração de energia eólica e solar, representando uma elevação expressiva nos custos atuais com uso do sistema de transmissão de energia para os projetos da Região Nordeste, que poderá prejudicar fortemente a competitividade da produção de hidrogênio verde. Outra modificação feita refere-se aos fatores de estabilização das tarifas, cuja retirada poderá provocar percepção de insegurança jurídica para quem já investiu, e com o agravante de não poder mudar a atual localização das usinas.

Na divulgação da nova metodologia, a Aneel informou que visa onerar mais os agentes que mais utilizam a Rede de Transmissão, e que proporcionará um alívio médio de 2,4% nas tarifas dos consumidores cativos da Região Nordeste. Esses dados estão sendo avaliados, pois maiores custos com o uso do sistema de transmissão precisarão ser inseridos nos preços, impactando os custos futuros para os consumidores do Mercado Cativo de Energia. Além disso, estão sendo avaliados os impactos para os consumidores do Mercado Livre de Energia, que representam grandes investimentos, e para o desenvolvimento do Hidrogênio Verde no Nordeste.

A FIEC está empenhada em avaliar detalhadamente todos os impactos envolvidos, de forma que possa ser garantida a atração de investimentos para um setor que já tem trazido tantos benefícios para a Região Nordeste e para o País. E que se possa concretizar o Nordeste Brasileiro como grande supridor de hidrogênio verde e de energia renovável para produtos verdes, propiciando uma grande alavanca para a retomada do desenvolvimento industrial no país.

Ricardo Cavalcante é presidente da FIEC