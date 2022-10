Enem: dicas para conquistar uma excelente nota

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serão realizadas nos dias 13 e 20 de novembro. O exame é constituído de quatro provas objetivas, com 45 questões de múltipla escolha e uma redação em língua portuguesa.

O Enem é a melhor maneira de entrar em uma universidade no Brasil. Além disso, fazer um curso superior ainda é o sonho e o objetivo principal, ao terminar o ensino médio, para muitos jovens.

Para fazer uma boa prova é muito importante ter planejamento. Aliás, esse é um erro bastante comum. É extremamente importante planejar a sua rotina. Assim, ao se organizar, você consegue aumentar o seu foco e aproveitar melhor o seu tempo. Com isso, consegue ter momentos de estudo, descanso e lazer.

Ao estudar, indico que organize horários específicos para cada disciplina. Intercale o estudo de humanas e exatas para evitar que perca o foco. Construa um calendário de estudos semanal e estude de duas a três matérias diariamente. Não cometa o erro de não estudar matérias que não goste ou que tenha dificuldade.

Em matemática, por exemplo, caem temas como funções, aritmética, geometria plana e espacial, além de grandezas proporcionais e médias algébricas. Estatística, gráficos e tabelas também aparecem com frequência no exame. Fique atento também a problemas de 1° e 2° graus, porcentagem e matemática financeira, noções básicas de estatística, probabilidade, análise combinatória, circunferências e logaritmos. Lembre-se de focar nos temas mais cobrados em cada disciplina para estudar.

Uma dica para estudar sobre atualidades é pesquisar em sites confiáveis notícias relevantes sobre o Brasil e o Mundo. Veja mais de dois sites para tirar suas conclusões. Temas sobre atualidades que podem aparecer são: queimadas, guerra da Rússia e Ucrânia, refugiados, aquecimento global. O Enem engloba várias áreas de conhecimento, logo, os temas acima podem cair relacionados a matérias como biologia, história e geografia.

A redação também pode abordar assuntos relacionados a atualidades e ela tem grande importância no exame. O exame tem textos de apoio, mas lembre-se de deixar clara sua opinião sobre o tema proposto. Mostre seu conhecimento do mundo ao escrever. Desenvolva bem o texto. Além disso, busque preencher as 30 linhas.

Utilize essas dicas e não se esqueça que cada um tem seu jeito de estudar. Descubra o seu e dedique-se. Não desanime para não perder o foco e ficar desanimado. Se isso acontecer, faça uma pausa e volte para os estudos, não se disperse. Lembre-se sempre que o seu amanhã depende do que você faz agora. Dedique-se, pois o resultado vem.

Leonardo Chucrute é CEO do Zerohum