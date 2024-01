Enem 2023: o retrato Dorian Gray

Assim como Dorian Gray tenta esconder sua verdadeira natureza por trás de uma aparência imaculada, os resultados do ENEM 2023 revelam uma "pintura" ostentosa para as politicagens, ou melhor, na publicidade uma pintura, na realidade um retrato! Uma fotografia autêntica, emoldurada e teratológica, uma imagem que ornamenta e esconde os buracos no muro do acesso ao ensino superior público nacional.

Talvez, ao abordar essa premissa do retrato oculto de Dorian Gray, a perspectiva deste artigo assuma um tom de ambiguidade, sem problemas, afinal, é essa ambivalência que nos possibilita outros significados e leituras, por exemplo, de acordo com informações do Inep, seis em cada dez participantes do Enem têm potencial para ingressar no ensino superior. No entanto, é importante ressaltar que as denominadas "seis vagas garantidas" se aplicam apenas a 25% dos cursos do Prouni. Além disso, é preciso considerar que esses estudantes poderão enfrentar a responsabilidade de cobrir 50% dos custos das mensalidades.

Em comparação com o exame de 2022, outra particularidade celebrada pelo MEC refere-se ao aumento no número de inscritos e participantes provenientes da rede pública na última prova. Contudo, ao examinarmos mais cautelosamente esse retrato, percebemos que as razões para comemoração são limitadas. No total, 4.018.414 de estudantes inscreveram-se no exame, mas apenas 68% deles efetivamente realizaram o exame.

Em consequência, o Ministério da Educação prodigalizou algumas hipóteses: desde, busca dos jovens por outras modalidades de qualificação, até problemas de mobilização e comunicação. Em resumo, uma vez que estamos considerando a dualidade entre a aparência superficial e a essência subjacente, precisamos lembrar dos atuais e próximos aspirantes às vagas do Sisu. Como motivá-los, pela ironia? Afinal de contas, eles viram o retrato, na imagem 43% dos atuais concludentes do ensino médio da rede pública terão acesso apenas 20% do total de opções de cursos do Sisu. Como diria Millôr, o último refúgio do oprimido é a ironia, infelizmente, evitamos a fotografia e oferecemos a caricatura.

Davi Marreiro é consultor pedagógico