Enem 2022: povos tradicionais

A primeira fase do Exame Nacional do Ensino Médio 2022 foi realizada nesse último domingo, dia 13 de novembro. Com 90 questões objetivas, além da redação, as provas dessa etapa foram de linguagens e ciências humanas. Por conseguinte, como de costume, o tema da redação, propositadamente provocou entre estudantes e professores uma enorme repercussão. Dessa vez, a proposta da redação foi: "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil".

Baseando-se no Decreto 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição.

Conforme a Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais (CIMOS), organização ligada ao Ministério Público de Minas Gerais, são reconhecidos oficialmente no Brasil 28 povos e comunidades tradicionais, são eles: indígenas, comunidades remanescentes de quilombos, pescadores artesanais, ribeirinhos, povos ciganos, povos de terreiro, pantaneiros, dentre outros, que, somados, representam uma parcela significativa da população brasileira. Contudo, segundo a organização, apesar de vivemos em um país caracterizado por sua diversidade de “composição étnica, racial e cultural, sabemos que boa parte dessas comunidades se encontra ainda na invisibilidade, silenciada por pressões econômicas, fundiárias, processos de discriminação e exclusão social.”

É óbvio que apenas essa pontual repercussão provocada pelo Enem não irá garantir a visibilidade ou valorização necessária, entendemos, assim como no Decreto, que a valorização desses grupos, comunidades e povos caminha no mínimo, pelo respeito, valorização das diferenças, preservação de direitos e conservação dos territórios tradicionais. Em síntese, o tema será nacionalmente debatido! Contudo, poderíamos entrelaçar melhor o debate com mais ações legítimas. Estamos viabilizando a Lei 11.947/2009?

Davi Marreiro é consultor pedagógico