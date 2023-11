Endometriose requer atenção de todos

Milhares de mulheres sofrem diariamente com os transtornos causados pela endometriose. Esse problema de saúde pública atinge uma em cada dez mulheres no país, segundo dados do Ministério da Saúde. A doença consiste na inflamação da camada do endométrio, a cavidade externa que reveste o útero. A depender de cada mulher, a endometriose causa dores altamente desconfortáveis e que precisam de atendimento médico de urgência. Além desses sintomas, a enfermidade pode ser um impeditivo para mulheres conseguirem engravidar, porém, vai depender de cada caso.



É preciso urgentemente que a sociedade civil se mobilize para conscientizar a todos sobre essa causa. Felizmente, estamos vendo algumas iniciativas que podem favorecer quem sofre com essa condição. Em agosto, foi lançado pelo Governo do Ceará um programa para agilizar cirurgias eletivas de endometriose, como também o tratamento clínico da doença. Uma outra ação importante foi dada no último dia 19, na Câmara dos Deputados, que criou a Frente Parlamentar da Endometriose (FPE), que tem o objetivo de reunir mensalmente integrantes do grupo para debater políticas públicas para aumentar a oferta de diagnóstico precoce e o acompanhamento médico. Que esses movimentos possam ter continuidade e que milhares de mulheres possam ser beneficiadas.



Até há poucos anos, se falava bem menos sobre endometriose. Muitas mulheres conviviam com essa patologia sem nem mesmo saber do que se tratava. Com o advento da medicina e também com o crescimento das redes sociais, hoje acompanhamos diversos perfis e lemos todos os dias notícias relacionadas ao tema. É de suma importância que cada vez mais possamos jogar luz nesse assunto, para chamar a atenção mesmo de todos os responsáveis que podem criar maneiras de ofertar uma assistência digna para essa mulher que precisa tratar a doença.



Que essa sensibilização possa atingir todas as camadas da sociedade. Quantas mulheres sofrem caladas no seu ambiente de trabalho? Muitas têm receio de perder os seus respectivos empregos pelo simples fato de não poderem se ausentar? Precisamos de mais empatia e sensibilidade para entender que a endometriose não é frescura.