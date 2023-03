Endometriose e fertilidade

Março é o mês dedicado à conscientização sobre a endometriose, uma doença inflamatória caracterizada pela presença de tecido semelhante ao endométrio fora da cavidade uterina. Afeta principalmente mulheres em idade reprodutiva e é extremamente comum, atingindo uma em cada 10 mulheres. Dentro do consultório de um especialista em reprodução, esse número é ainda maior. Metade das pacientes com infertilidade tem endometriose.

Precisamos, como sociedade, parar de achar que é normal a mulher sentir dor. Não o é! Negligenciar a dor resulta em um diagnóstico tardio da doença, que tem uma variedade de sintomas. São conhecidos como 6 Ds da endometriose: dismenorreia (as cólicas menstruais), dor pélvica, dispareunia (dor durante a relação sexual), dor ou sangramento intestinal, dor ou sangramento para urinar e a dificuldade para engravidar.

Costumo dizer que esse último é a dor da alma. A infertilidade decorrente da endometriose pode se dar pela existência de aderências que alteram a anatomia da pelve e dificultam o transporte de gametas e embriões, pela diminuição da reserva ovariana da paciente quando há focos da doença nos ovários e pelo ambiente inflamatório criado, que pode dificultar a implantação do embrião.

As terapias farmacológicas, a cirurgia, a ablação de endometriomas e a fertilização in vitro são alternativas disponíveis para o tratamento da endometriose, que deve ser individualizado e considerar as queixas da paciente, como a dor e a infertilidade. A endometriose é uma doença que come os óvulos da mulher, então o congelamento de óvulos deve ser discutido com aquelas que passarão por cirurgia nos ovários. Minimizar os efeitos negativos sobre a reserva ovariana deve ser uma prioridade.

A endometriose também exigirá mudanças no estilo de vida, com prática regular de atividade física, dieta saudável e controle do estresse. Os hábitos comportamentais impactam positivamente no controle da dor e na qualidade de vida dessa mulher.

Nesse 13 de março, Dia Nacional de Luta contra a Endometriose, queremos lembrar a importância de lutarmos por políticas públicas para o enfrentamento dessa doença e para a importância do diagnóstico precoce.

Evangelista Torquato é ginecologista com atuação em reprodução humana da Sollirium Health Group