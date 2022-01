Endividamento acende alerta das empresas

Começar o ano devendo ninguém quer, mas infelizmente os brasileiros estão mais endividados. É o que revela a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) de novembro de 2021, realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O estudo apontou que 75% das famílias estão com dívidas. O débito atual é de mais de R$253 bilhões, de acordo com o Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas no Brasil, produzido mensalmente pelo Serasa. O valor representa um aumento de 3,37% em comparação com o levantamento anterior.

Todos esses números acendem um alerta para as empresas, principalmente as de pequeno e médio porte. Com menos dinheiro nas mãos, o poder aquisitivo do brasileiro diminuiu. Isso se reflete claro em menos gente comprando, menos dinheiro movimentando a economia e um atraso nos pagamentos já firmados com as empresas. Sem dúvida, a alta da inflação contribui e muito para as pessoas perderem o poder de compra. Para termos ideia, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelou que em 2021 a inflação subiu 10,6%, a mais alta desde 2015.

Nesse início de ano é importante que o empreendimento esteja com as contas em dia com os fornecedores. Com menos dinheiro entrando, a conta é simples: vai faltar para comprar mais produtos. Se a sua empresa tiver uma boa reserva financeira para garantir um suporte nesse período é melhor ainda, pois aí você se livra de ter que pedir um empréstimo para sanar os compromissos do seu negócio. Mas se não tiver jeito e a alternativa é buscar uma linha de crédito, é recomendável uma análise das melhores opções para a sua realidade, sempre de olho nos juros que podem pesar para a empresa.

Em meio a esse problema que as pessoas estão tendo com o endividamento, um gestor pode pensar em alternativas que possam facilitar o pagamento das dívidas que as pessoas têm com a sua empresa. Oferecer opções de descontos e colocar-se disponível para negociar pode ser um bom caminho para que seja positivo para ambas as partes. Assim, a sua empresa recebe o pagamento e o cliente se livra da dívida. O diálogo pode ser a alma do negócio.

Bruno Henrique Abreu é consultor financeiro