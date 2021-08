Endividado? Planejar é preciso

Com o cenário econômico de incertezas que a pandemia trouxe, as empresas sofreram fortes impactos. Enquanto, por um lado, o processo de aceleração/transformação digital ajudou muitos a se manterem no mercado, do outro, muitas acabaram enfrentando problemas financeiros. Os empréstimos solicitados junto a bancos para se manterem ativos - solução encontrada por muitos empresários - trouxe complicações até mesmo para quem se planejou.