Empresas precisam investir em vendas

Vivemos um mundo VUCA (volátil, incerto, caótico e ambíguo), onde direcionar corretamente os recursos, tornou-se uma questão de sobrevivência entre as empresas.

A pandemia do COVID 19 acentuou essa realidade e trouxe à tona um dos maiores medos dos gestores, não conseguir manter o seu faturamento constante ou crescente.

Além disso, o comportamento do consumidor mudou drasticamente. De acordo com o relatório da Gartner, até 2025 cerca de 80% das interações entre fornecedores e compradores devem ocorrer em canais digitais. Os clientes buscam cada vez mais empresas que entendam suas necessidades e resolvam seus problemas por diversos meios.

É urgente rever mentalidades, reavaliar, estabelecer novos processos e promover ativamente ações de reestruturação.

Durante muito tempo as empresas negligenciaram os investimentos nas suas operações de vendas e agora vem pagando um alto preço. A área comercial é a grande responsável pelo crescimento e manutenção das organizações e deve receber atenção especial neste cenário.

A ordem é direcionar recursos para metodologias, técnicas e ferramentas que contribuam para uma maior eficiência da máquina comercial. Os principais ajustes passam pela definição do perfil ideal de cliente, construção dos funis de vendas, definição do CRM e dos principais indicadores de resultados, investir em marketing e na geração de demanda de leads para prospecção contínua, criar programas de treinamento de vendedores e adotar uma cultura de sucesso do cliente.

Ao estruturar corretamente a operação de vendas, não só confirmamos os mercados naturalmente potenciais, mas ajudamos a identificar novos mercados, modelos de negócios e principalmente aumentamos as vendas sem necessariamente aumentar os custos.

Direcionar recursos para a área de vendas oferece diversas vantagens competitivas e um leque de oportunidades, mas para isso é preciso também adotar o modelo certo de gestão, orientado a dados e com metas bem definidas.

Em tempos assim, empreendedores de visão e atitude prosperam. Seu maior diferencial é que investem com foco nas suas operações de vendas.

Diego Azevedo é especialista em reestruturação comercial