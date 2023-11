Empreender para mudar de vida no Brasil

Recentemente o relatório “Mapa de Empresas”, publicado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços no final de setembro de 2023, me chamou a atenção. Ele indica que 1.382.708 empresas foram abertas apenas no segundo quadrimestre deste ano, totalizando 21.877.052 empresas ativas no Brasil. Um dos dados mais surpreendentes dessa análise é que 93,8% das empresas ativas são categorizadas como microempresas, microempreendedores individuais (MEI) ou empresas de pequeno porte, demonstrando claramente uma predominância do setor na economia nacional e o maior crescimento dele nos três últimos semestres.

Durante a pandemia da Covid-19 houve um crescente desenvolvimento do setor empreendedor no mercado brasileiro. Com a crise sanitária o desemprego no país aumentou, exigindo da população a busca por uma renda de forma rápida para se sustentar em um período tão difícil, no qual uma das alternativas mais viáveis era criar o seu próprio negócio.

Saliento aqui que a economia do país é predominada por atividades do setor terciário da economia, relativas ao comércio e prestação de serviços, uma demanda constante e que gera intenso fluxo de capital, sendo assim excelentes especialidades para se começar a empreender.

Vimos, com o fim da pandemia, entretanto, empreendedores perceberam que o seu negócio poderia ser uma esperança para mudar de vida em meio a crise e não voltaram para seus empregos tradicionais. Os lucros adquiridos, a possibilidade de crescimento que muitas empresas não oferecem e a maior flexibilidade de áreas de atuação são fatores atrativos para os empreendedores brasileiros, que veem no seu negócio a liberdade.

Começar um negócio por conta própria não é uma tarefa fácil, pode até mesmo parecer impossível, mas foi a porta de saída de uma prisão financeira para grande parte dos brasileiros. Os números nos trazem um panorama do desenvolvimento do setor empreendedor no estado e permitem o estabelecimento de um ramo com grande potencial. Como consultor de empreendimentos, desejo que muito mais pessoas descubram suas potencialidades, abrindo empresas de alto impacto e invistam em seus sonhos.

Wosley Nogueira é consultor de negócios