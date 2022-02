Empreendedorismo juvenil

Falar sobre empreendedorismo não é mais novidade, entretanto, o perfil dos novos precursores de negócios tem mudado muito com o passar dos anos. Além de fugir do desemprego, muitos jovens estão em busca de satisfação profissional, independência financeira, flexibilidade para a tomada de decisões e, para os casos mais ousados, investidores que acreditem em serviços que tenham um diferencial.

No Brasil, o cenário de empreendedorismo caminha a passos largos. Ainda assim, a trajetória para o jovem torna-se um pouco mais desafiadora. Em um país com uma cultura empreendedora tão forte quanto o Brasil, é comum que as pessoas empreendam de forma repentina, cometam erros graves e não consigam manter uma empresa no mercado por muito tempo.

Investir em empreendedorismo na escola é garantir às crianças e jovens da nova geração não apenas a inserção produtiva no mercado de trabalho, como também o desenvolvimento de competências que valem para a vida toda. Para empreender é preciso ter espaço para criar, colocar ideias em prática e de fato inovar.

As empresas que permanecerem “engessadas no tempo” deverão perder competitividade e efetividade para se sustentar a longo prazo e continuar crescendo ou expandindo no mercado.

Empreender é mais do que abrir o próprio negócio ou desenvolver habilidades de gestão de empresas; a educação empreendedora incentiva o autoconhecimento e a busca pelo entendimento do outro, dos problemas sociais, com o objetivo de criar soluções e iniciativas que impactem e transformem a vida das pessoas e da comunidade.

Nos últimos anos, temos visto diversas empresas surgindo e ganhando espaços por causa de seu maior diferencial: a capacidade de inovar. A inovação não está presente em todos os negócios e perfis profissionais, pelo contrário, é uma habilidade que precisa ser desenvolvida com capacitação, informação e muita criatividade.Entretanto, a inovação é fundamental para destacar a empresa no mercado.

Ana Lúcia Teixeira é diretora executiva da Junior Achievement no Ceará