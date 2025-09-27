Diário do Nordeste
Empreendedorismo feminino com propósito: negócios que mudam histórias

Muitas ainda enfrentam preconceitos sutis em setores tradicionalmente masculinos e a sobrecarga de conciliar maternidade e carreira

Escrito por
Sabrina Pessoa producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:09)
Colaboradores
Empresária
Legenda: Empresária

O empreendedorismo feminino é uma das maiores forças de transformação da atualidade. Segundo dados do Sebrae, mais da metade dos novos pequenos negócios no Brasil já são liderados por mulheres. Mas o fenômeno vai além dos números: cresce também a qualidade e o impacto das iniciativas femininas no mercado.

Cada vez mais, mulheres têm assumido a liderança de negócios não apenas por necessidade, mas também para dar vida a um propósito. Clínicas de saúde que priorizam o acolhimento, marcas de moda que valorizam a produção local e projetos de desenvolvimento humano que fortalecem outras mulheres são alguns exemplos desse movimento. O ponto em comum é claro: empreender com propósito significa resolver problemas reais, gerar resultados e, ao mesmo tempo, transformar vidas.

Apesar dos avanços, os desafios permanecem. Muitas ainda enfrentam preconceitos sutis em setores tradicionalmente masculinos e a sobrecarga de conciliar maternidade e carreira. São barreiras que exigem resiliência e visão estratégica. Nesse cenário, o propósito funciona como combustível: mantém a motivação nos dias mais desafiadores e orienta decisões importantes.

O impacto do empreendedorismo feminino vai além da renda individual. Cada negócio criado por uma mulher gera empregos, movimenta comunidades e inspira novas lideranças. Esse efeito multiplicador contribui para tornar os negócios mais éticos, conscientes e humanos.

O futuro do empreendedorismo feminino passa pela união entre boa gestão, metas claras e causas genuínas. Empresas que conseguem equilibrar estratégia e significado têm mais chances de crescer de forma sustentável e deixar um legado. Empreender com propósito, no fim das contas, é transformar vendas em impacto e lucros em histórias que merecem ser contadas.

