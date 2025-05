Empreendedorismo e Saúde Mental: Como Equilibrar os Papéis de Mulher, Mãe, Esposa e Empresária

Ser mulher é carregar uma infinidade de papéis ao mesmo tempo. Como nutricionista, empresária e mentora, me vejo constantemente dividida entre o consultório, a gestão do meu negócio e o desejo de ajudar outras mulheres a se transformarem através da alimentação e do cuidado com o corpo. Porém, também sou mãe, esposa, filha e amiga. Cada um desses papéis é essencial e traz sua própria carga de responsabilidade, amor e, muitas vezes, pressão.

No entanto, a verdadeira questão não está em quantos papéis desempenhamos, mas em como equilibrá-los para que possamos ser bem-sucedidas em todos esses aspectos sem perder nossa essência. Ao longo da minha trajetória, aprendi que o verdadeiro segredo para viver bem enquanto empreendedora e mulher está em aceitar que não podemos fazer tudo o tempo todo.

O empreendedorismo é uma jornada fascinante, mas que, muitas vezes, exige mais do que imaginamos. No processo de construir uma marca e fazer um negócio crescer, nos esquecemos de que nossa saúde mental deve estar no topo da lista de prioridades. Em muitas fases da minha carreira, já me vi dividida entre responder a demandas profissionais e a expectativa de estar disponível para minha família, amigos e para mim mesma.

Para sobreviver a essa sobrecarga e continuar crescendo como profissional e mulher, adotei estratégias que não só me ajudam a manter a saúde mental, mas que também são fundamentais para o sucesso no empreendedorismo. E esses cuidados começam com o básico: aprender a dizer não. Saber priorizar o que é essencial e abdicar do que não agrega valor à minha saúde ou aos meus objetivos.

Como nutricionista, sei que uma alimentação equilibrada é o combustível necessário para que o corpo e a mente se mantenham saudáveis. Portanto, faço questão de seguir um plano alimentar que respeite minha rotina.

O burnout não é um sinal de fracasso, mas um convite para revermos nossas prioridades. Como mulheres, somos incríveis por nossa capacidade de abraçar múltiplos papéis, mas devemos também saber que, para sermos a melhor versão de nós mesmas, precisamos cuidar da nossa saúde mental e física.