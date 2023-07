Empreendedorismo: a chave para a virada

No Brasil, a realidade de milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade social é marcada pela falta de oportunidades e perspectivas de crescimento profissional. Em meio a esse contexto desafiador, o ensino do empreendedorismo se apresenta como uma poderosa ferramenta de transformação, capaz de proporcionar uma mudança significativa na vida dos indivíduos.

O empreendedorismo vai além de abrir um negócio. Representa uma mentalidade, uma forma de encarar desafios e de identificar oportunidades criando soluções inovadoras. Ao ensinar empreendedorismo para pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, estamos oferecendo as habilidades e conhecimentos necessários para serem protagonistas de suas próprias vidas.

Um exemplo inspirador é a atuação de organizações da sociedade civil, como a Junior Achievement Ceará, que têm desempenhado um papel fundamental no fomento ao empreendedorismo. O programa Empreendedor Criativo, realizado em parceria com a Secretaria da Proteção Social (SPS-CE), a FIEC e suas empresas mantenedoras, tem se destacado ao capacitar e formar quase 150 pessoas apenas no primeiro semestre de 2023.

O Empreendedor Criativo é direcionado a jovens de 15 a 29 anos que concluíram o ensino fundamental, atingindo um público que muitas vezes está em busca de oportunidades para ingressar no mercado de trabalho. Ao adquirir competências e vivências práticas de organização e operação de uma empresa, esses jovens estão se preparando para o futuro e desenvolvendo habilidades de gestão de carreira.

Uma das características marcantes do programa é a metodologia Aprender-Fazendo, desenvolvida pela Junior Achievement. Essa abordagem coloca os participantes em situações reais de aprendizagem, permitindo que eles vivenciem cenários e oportunidades de desenvolvimento. Dessa forma, eles são estimulados a colocar em prática os conhecimentos adquiridos, fortalecendo suas habilidades empreendedoras e comportamentais, preparando-os para os desafios do mundo profissional e corporativo.

A atuação da Junior Achievement Ceará, e de outras organizações similares, é fundamental para a construção de uma sociedade mais inclusiva e igualitária. Ao promover o empreendedorismo, essas instituições estão fornecendo ferramentas concretas para a transformação da vida das pessoas. Além disso, estão contribuindo para o desenvolvimento econômico do país, ao estimular o surgimento de novos negócios. Acreditamos que, através da colaboração entre os tres setores - governamental, privado e entidades sem fins lucrativos - podemos construir uma sociedade mais justa, inclusiva, pacífica e próspera para todos.

Ana Lúcia Teixeira é diretora executiva da Junior Achievement Ceará