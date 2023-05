Emagrecimento facial: tendência mundial chega ao Ceará

A gordura do rosto é pouco utilizada na perda de energia, fazendo com que seja difícil de ser queimada. Pode ser uma surpresa para muitos, mas a gordura facial é ainda mais difícil de ser queimada nos jovens, especificamente por sua alta concentração de colágeno.

Por isso, a procura pela estética segue em ascensão entre os brasileiros e as inovações estão em alta. Um procedimento que tem sido bastante apreciado é o emagrecimento facial.

Ele é indicado para as pessoas que, mesmo com a dieta já perderam alguns quilinhos, mas o formato do rosto ainda é algo que incomoda. Para atender o exigente público, foi desenvolvido um protocolo para emagrecimento facial já utilizado por especialistas do mundo inteiro e agora chega ao Ceará. A técnica, quando bem executada, traz resultados surpreendentes.

No tratamento, são utilizadas medicações e enzimas injetadas nas bolsas de gordura faciais. Os medicamentos têm a capacidade de eliminar células de gordura e, portanto, potencial para uma maior harmonia das linhas da mandíbula, face e nas ações de sorriso.

Também envolve procedimentos de Bichectomia ou Lipoplastia Facial, com a missão de deixar o rosto mais fino e contornado. No procedimento, reduzimos o tamanho das bochechas e deixamos o rosto mais fino e alongado. A cirurgia dura de 30 minutos a 1 hora. A anestesia é local.

Explicando melhor: a Lipo de Papada consiste na aspiração da gordura localizada sob o queixo, na mandíbula e na porção superior do pescoço. O procedimento acaba com uma das principais queixas da aparência facial, o queixo duplo (papada). Esse tratamento consiste em quebrar as células de gordura ao redor do pescoço, eliminando completamente a papada, resultando em ganhos estéticos para o paciente.

Após o procedimento, logo se vê a diferença. Combinando a Bichectomia e a Lipo de Papada, o protocolo de emagrecimento resulta na harmonização do rosto do paciente.

O indicado é sempre buscar um profissional especializado para a realização do procedimento. Ele vai compreender o tipo do seu rosto, a métrica de suas características e, assim, indicar ou realizar o processo ideal para o seu caso.